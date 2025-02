Romanelli destaca força municipalista da Amunorpi

Foto: Divulgação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou nesta sexta-feira (21), a proposta do presidente da Amunorpi prefeito de Jaboti, Regis William (PSD) que defendeu o fortalecimento da economia do Norte Pioneiro baseada na agricultura, pecuária, agroindústrias, fruticultura, agricultura orgânica e turismo.

“É uma proposta centrada e que tem todo apoio de todos os segmentos produtivos e políticos, dos prefeitos e vereadores. A agricultura é a fonte principal da economia da região e o turismo é grande gerador de empregos e serviços, além dos novos mercados que surgem com a agricultura orgânica, a agroindústria e a fruticultura”, disse Romanelli ao participar em Ibaiti da posse da nova diretoria da associação dos municípios do Norte Pioneiro.

Além de Regis William na presidência, foram empossados o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano (PSD), como 1º vice-presidente; e o prefeito de Pinhalão, Luiz Eduardo (UB), como 2º vice-presidente. “A Amunorpi é a grande articuladora das políticas que envolvem as parcerias tanto do governo estadual quanto do federal”, completou Romanelli, coordenador da Frente Municipalista da Assembleia Legislativa do Paraná.

Romanelli ressaltou ainda que a Frente Municipalista foi criada para apoiar e dar voz para prefeitas e prefeitos, associações de municípios e consórcios municipais. “Temos reuniões periódicas para debater temas de interesse dos gestores e da população. A participação efetiva de prefeitas e prefeitos é fundamental para que possamos fazer avançar a agenda municipalista”, observou.

Destaques

No conselho fiscal da associação foram empossados como titulares, os prefeitos Harlei Fogaça (Japira), Cezar Bueno de Melo (Tomazina) e Élcio Calé José Vidal (Santana do Itararé). Como suplentes, os prefeitos Luiz Carlos Polaco Vidal (Wenceslau Braz), Lisandro Baggio (Ribeirão Claro) e Paulo Roberto Pedro (Jundiaí do Sul).

Regis William ressaltou que seus maiores desafios da região passam pelo fortalecimento das cadeias produtivas, o desenvolvimento da região e melhorias na área da saúde. “Queremos mostrar a pujança do Norte Pioneiro e, desta forma, alavancar o progresso e melhores condições de qualidade de vida para os moradores do Norte Pioneiro”, disse.

Romanelli lembrou que a Amunorpi tem se destacado entre as demais associações pelo desenvolvimento regional tendo por base a agricultura, a pecuária e o turismo, que pode ser impulsionado por conta da represa de Xavantes, pelas corredeiras do rio das Cinzas e demais atrativos turísticos nos municípios.

Vinte e cinco cidades compõem a Amunorpi: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz. A população da região passa os 333 mil habitantes.