Romanelli destaca resultado da ação conjunta da Assembleia e Estado nos municípios

Fotos: Divulgação

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse nesta sexta-feira (14), em Foz do Iguaçu, que a ampliação do perfil municipalista do Estado tem um forte protagonismo da Assembleia Legislativa e dos gestores públicos e das lideranças nas cidades. “Quando fui o 1º secretário da Assembleia Legislativa, iniciamos os repasses para o programa Asfalto Novo”, destacou Romanelli a um grupo de mais de 30 prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em reunião com o presidente do legislativo estadual, Alexandre Curi (PSD).

A primeira fase do programa contou com R$ 500 milhões de investimento, dos quais R$ 200 milhões foram do legislativo, que atenderam 150 cidades de até cinco mil habitantes em projetos de pavimentação e melhorias na iluminação pública.

Enfrentamento

Os prefeitos, presentes na reunião, também destacaram a ação da Assembleia durante a pandemia da covid. O legislativo destinou R$ 200 milhões para o enfrentamento da pandemia nas áreas de saúde e educação, o que inclui recursos para compra de vacinas, contratação de leis de UTI e de enfermaria, além da aquisição de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e de equipamentos para aulas remotas.

“Foi um momento que exigiu a compreensão de todos para as medidas de prevenção e uma ação imediata do poder público. Vencemos essa guerra e hoje enfrentamos as sequelas da doença e o represamento de cirurgias eletivas, consultas e exames especializados. Uma demanda crescente nos sistemas municipais de saúde”, avaliou Romanelli.

Programas

O momento hoje é outro, segundo Romanelli, mas que depende do planejamento e de ações estratégicas dos governantes nas três esferas de poder e da colaboração dos legislativos estadual e municipais. “Ontem, no evento Paraná Mais Cidades, o presidente Alexandre Curi anunciou a expectativa de devolver R$ 500 milhões do orçamento da Assembleia Legislativa em investimentos para os municípios, incluindo creches (R$ 200 milhões), iluminação de LED (R$ 300 milhões) e pavimentação asfáltica (R$ 700 milhões)”, destacou.

O presidente Alexandre Curi lembrou que os recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa passaram pela gestão de Romanelli na 1ª secretaria do legislativo. “O primeiro aporte de recursos do programa Asfalto Novo foi na gestão do deputado Luiz Claudio Romanelli”, disse Curi.

Na nova etapa do programa Asfalto Novo, o governador Ratinho Junior (PSD) anunciou em Foz do Iguaçu, mais R$ 700 milhões para duas novas faixas: municípios entre 12 mil e 25 mil habitantes, que integram a 3ª fase do programa, e entre 25 mil e 50 mil habitantes, que fazem parte da 4ª fase. Com esta ampliação, o Asfalto Novo, Vida Nova alcançará 363 municípios paranaenses.

Protagonismo

“Vocês vão ter o privilégio de administrar suas cidades no melhor momento da história do Paraná. O Estado tem uma grande capacidade de investimentos. O governador foi enfático hoje: façam os projetos em todas as secretarias que hoje, tem bons programas, projetos e recursos”, disse Alexandre Curi aos prefeitos.

O presidente do legislativo destacou ainda a proximidade com Romanelli na ação política e atendimento dos municípios paranaenses. “Temos base em vários municípios há muito tempo e nunca tivemos nenhuma discussão. Pelo contrário, um ajuda o outro e eu coloco a Assembleia à disposição de vocês”, apontou Curi.

“Eu disse a Romanelli que quero a Assembleia mais próxima ainda das cidades e dos prefeitos para que possam definir com os deputados as prioridades no uso dos recursos devolvidos. Quero chegar a R$ 500 milhões devolvidos para os paranaenses através de vocês, prefeitos e prefeitas. Não percam essa oportunidade de serem prefeitos neste momento extraordinário que o Paraná está passando e a Assembleia do Paraná tem um protagonismo em todo esse processo”, completou Alexandre Curi.