Romanelli vai disputar presidência da CCJ, “contra quem for”

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) anunciou nesta segunda-feira (11), que será candidato à presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, a mais importante da casa. “Vou disputar, contra quem for, a presidência da comissão. Me sinto preparado para o exercício desta função”, afirmou.

Romanelli relatou que no início da atual legislatura recuou da intenção de disputar a CCJ em razão de um entendimento para que o deputado Tiago Amaral (PSD) assumisse a função no biênio 2023-2024. “Houve um compromisso para que eu pudesse dirigir a CCJ no segundo biênio da atual legislatura. Há vários avalistas do entendimento que foi feito. Agora é natural a minha candidatura”, declarou.

O deputado afirmou que já retomou as conversas com as demais bancadas da Assembleia para tratar da eleição para a CCJ. “Estou conversando com todas as bancadas para reafirmar o apoio que eu já tinha em 2022”, explicou Romanelli. A escolha da presidência ocorre entre membros que são indicados para a comissão e a eleição deve ocorrer em fevereiro.

Romanelli poderá ter como adversário na disputa da presidência da CCJ, o atual presidente da Assembleia, Ademar Traiano (PSD).

Em entrevista aos jornalistas que cobrem a Assembleia, Romanelli disse que conta com o compromisso do governador Ratinho Junior de que ele teria seu apoio para ser o sucessor de Tiago Amaral, quando abriu mão do cargo há dois anos. “Penso eu, que o governador não em duas palavras, só tem uma; e palavra dada é palavra cumprida”, disse.