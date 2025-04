Romeiros percorrem 110 km até o Santuário do Rocio em Paranaguá

Partida foi após missa na Capela de N. S. do Rocio, em São José dos Pinhais | fotos: Santuário do Rocio

Cerca de 200 devotos da Capela Nossa Senhora do Rocio, localizada na região de Contenda, em São José dos Pinhais, caminharam, nesta quinta-feira (17), 110 quilômetros até o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá. A peregrinação, que completa 30 anos em 2025, é considerada um dos maiores atos de devoção da comunidade católica da região.

A jornada teve início com a tradicional missa de envio às 19h, na Paróquia São Pedro, em São José dos Pinhais. Após a bênção, o grupo principal iniciou a caminhada às 20h, enquanto alguns romeiros optaram por sair mais cedo, por volta das 14h, num andar mais mais lento. Durante o trajeto, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Rocio foi conduzida nos braços dos devotos, passando de mão em mão ao longo da jornada.

Cerca de 200 devotos participaram da romaria

A chegada dos romeiros ao Santuário, localizado na Praça Thomas Sheehan, em Paranaguá, chamou a atenção da população local, que apreciou a fé e determinação dos peregrinos. Uma estrutura especial foi montada para acolher os devotos, incluindo equipe médica, espaço de descanso e colchões. Uma celebração religiosa foi realizada para dar as boas-vindas.

A peregrinação é organizada pela comunidade da Capela Nossa Senhora do Rocio, com apoio do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio. A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria de Turismo, apoia toda as iniciativas de fomentar o turismo religioso na cidade. Nessa romaria a Secretaria Municipal de Segurança, com a Guarda Civil Municipal, e a Secretaria Municipal de Saúde deram suporte durante a chegada dos romeiros ao santuário. O prefeito Adriano Ramos destacou a importância do turismo religioso para a cidade, afirmando que a parceria entre a prefeitura e o santuário fortalece ainda mais esse setor em ascensão.

A romaria faz parte do projeto “Jornada de Fé com a Mãe do Rocio”, uma iniciativa da Prefeitura de Paranaguá em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico (Secultur) e a Agência de Desenvolvimento do Turismo (Adetur). O projeto prevê romarias mensais ao longo de 2025, promovendo a devoção à padroeira do Paraná e o turismo religioso.