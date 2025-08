MP realiza encontro com procuradores-gerais dos municípios do Litoral

Fotos: Ascom MPPR

Procuradores-gerais dos municípios do Litoral do Paraná se reuniram nesta quinta-feira (31) com o procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, para debater a importância de uma comunicação eficiente entre os órgãos públicos.

A pauta principal do encontro, inserido na programação do segundo dia do MP em Movimento em Paranaguá, foi o papel essencial da troca de informações para garantir o bom andamento de ações em benefício da sociedade.

Durante a reunião, foi destacado que o atendimento aos ofícios enviados pelas Promotorias de Justiça às prefeituras municipais é uma etapa fundamental nesse processo. Francisco Zanicotti ressaltou que a resposta às demandas do Ministério Público, mais do que uma formalidade, fortalece a relação entre os poderes, garantindo a probidade, a legalidade e a transparência na gestão dos recursos públicos: “As soluções eficazes nas áreas de saúde, educação, segurança e assistência social dependem dessa troca permanente de informações. Ao mantermos esse diálogo aberto, construímos um caminho conjunto para atender melhor as necessidades da população”, afirmou. Ele também pontuou que, muitas vezes, a solução para um problema é simples e pode ser alcançada com a solicitação de uma extensão de prazo, evitando a abertura de procedimentos mais complexos que demandam maior atenção dos gestores e do Ministério Público.

Participaram do encontro o procurador-geral do Município de Antonina, Gabriel Abreu da Silveira; a procuradora-geral de Paranaguá, Flávia Garcia Quadros Hacke; o procurador-geral de Matinhos, Michel Laureano; o secretário de Administração de Matinhos, Rafael Honorato dos Santos; e os promotores de Justiça Alan Bolzan Witczak e Tatiana Sigal Zago.

Visita de magistrados – Também na tarde desta quinta, o procurador-geral de Justiça recebeu na sede do MPPR em Paranaguá a visita institucional dos juízes Eduardo Ressetti Pinheiro Marques Vianna, Daniana Schneider e Leonardo Marcelo Mounic Lago.

Concessionária das rodovias

Francisco Zanicotti também reuniu-se nesta quinta-feira com o presidente da EPR Litoral Pioneiro, Marcos Moreira, e o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Daniel Hatiro Fujiwara. Estiveram na pauta questões de segurança na BR 277, principal rodovia que liga o Litoral à capital do Paraná. A EPR Litoral Pioneiro é a empresa concessionária responsável pela administração e operação da rodovia nesse trecho.

Durante o encontro, realizado a partir do MP em Movimento em Paranaguá, o MPPR solicitou a instalação de balanças de pesagem nas estradas, destacando que o excesso de carga é uma das principais causas de acidentes envolvendo caminhões. Outra demanda apresentada pelo MPPR foi a instalação de câmeras de segurança na entrada de Paranaguá. A medida visa inibir o roubo de cargas, crime frequente na região.

Em contrapartida, a concessionária apresentou as obras previstas para os próximos anos, conforme o contrato de concessão. Em resposta à demanda da instituição, a empresa informou que a instalação das balanças deve ocorrer até o início do próximo ano.

Também participaram da reunião os promotores de Justiça Ronaldo de Paula Mion e Vinicius Fernando Zonatto.