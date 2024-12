Rompimento de tubulação afeta o abastecimento em balneários de Guaratuba

Estação de Tratamento Saí-Guaçu | foto ilustrativa: Gel Engenharia/Sanepar

A Sanepar informa que rompeu uma adutora de água de Guaratuba nesta segunda-feira (30). Por esta razão, os níveis dos reservatórios baixaram, sendo necessárias manobras no sistema de distribuição. Podem ter falta temporária de água as regiões dos balneários Barra do Saí, Coroados, Nereidas, Eliana, Brejatuba, Piçarras, Aeroporto, Mirim, Centro, Carvoeiro.

Segundo a companhia, o conserto já foi concluído, porém a previsão é a de que as manobras se estendam até as 19h e a de que o abastecimento volte gradativamente à normalidade a partir das 21h.

“Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. A população deve ficar mais atenta e não desperdiçar água. Adie serviços que não sejam essenciais. Economize!”, alerta a Sanepar

“Vale lembrar que só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.