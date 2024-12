Foto: Acervo Sebrae – Priscila Forone / Paraná Turismo

ENTRE A HISTÓRIA, CULTURA E NATUREZA

Morretes é uma charmosa cidade entre a Serra e o Litoral do Paraná, repleta de casarões preservados e restaurantes, que têm o barreado como prato típico. É ideal também para quem quer descansar e ir ao encontro do verde das montanhas, do ar puro das cachoeiras, de bosques, de recantos ainda inexplorados e das belezas naturais do imponente Marumbi e do Rio Nhundiaquara.

A população estimada, segundo o IBGE, é de 16.366 pessoas. A cidade, fundada pelos jesuítas em 1733, às margens da Baía de Paranaguá, tem construções históricas bem preservadas e que hoje abrigam museus e espaços culturais. Já nos arredores, a natureza oferece uma gama de atividades para quem curte esportes de aventura.

O QUE FAZER



DESCANSAR E CURTIR A NATUREZA

Morretes tem pousadas familiares e aconchegantes, que deixam os visitantes em contato direto com as belezas naturais da Serra do Mar. Lugares ideais para quem quer fugir dos grandes centros urbanos.



AVENTURA

Caminhadas pela Serra do Mar que levam aos saltos dos Macacos e da Fortuna; os trekkings no Parque Estadual do Marumbi; e o boia-cross pelas águas geladas do Rio Nhundiaquara são algumas das opções para quem curte aventura em meio à natureza.

DICAS

PICO DO MARUMBI

Ideal para quem curte montanhismo. Composto de 8 cumes, o pico inclui o Monte Olimpo, com 1.539 metros. É um dos pontos preferidos dos turistas para a prática do montanhismo. O conjunto se destaca pela altura, que oferece lindas vistas, e pelas trilhas íngremes. Conta com opções de escaladas em todas as modalidades e graus de dificuldades.

PASSEIO DE TREM

O passeio de trem pela Serra do Mar é uma experiência inesquecível e um dos tours mais conhecidos e procurados do Brasil. A construção da estrada de ferro é uma obra prima da arquitetura, concluída em mais de cinco anos. No trajeto, você terá a oportunidade de passar por diversos túneis, viadutos e pontes, ver a natureza de perto, sentir o cheiro das flores, ver lindas paisagens, como rios e cachoeiras, e trechos preservados da Mata Atlântica. O passeio tem duração de mais de 3 horas, e é monitorado por guias especializados, que narram durante a toda a viagem a história e as principais atrações. É ideal para casais, famílias e grupos da terceira idade.



LUGARES MAIS VISITADOS

Centro Histórico

Ponte Velha

PASSEIOS

Curva da Preguiça

Local onde preguiçosamente o Rio Nhundiaquara acompanha a Estrada da Graciosa. Privilegiada pela natureza, é muito apreciada por pescadores e banhistas e para a descida com boias nas corredeiras. Pode ser um dos pontos de partida para descida de boia-cross e para o Salto do Tombo d’Água, cachoeira de aproximadamente 15 metros, de fácil acesso, num percurso de 45 minutos. Nesse local, você pode avistar ruínas das comportas de engenho.

Poço do Belga

Local aprazível para banho e passeios de caiaque no Rio Nhundiaquara. O acesso é pela Estrada do Capituva, entre Morretes e Antonina. Existe a possibilidade de seguir até Porto de Cima por trilhas na mata nativa, que permitem a contemplação de muitos pássaros e animais silvestres.

Rio Mãe Catira

Rio de águas geladas e transparentes. Atravessa a Estrada da Graciosa, na região ao pé da serra, e logo abaixo se conflui com o Rio São João para formar o Rio Nhundiaquara. O acesso pode ser feito pelo Recanto Mãe Catira, na Estrada da Graciosa.

Santuário Nhundiaquara

Privilegiado pela natureza, é um parque ecológico com 400 hectares e completa infraestrutura de alimentação, vestiários, guarda-volumes e estacionamento. Possui piscina infantil, piscina natural, toboágua de 140 m de descida que corta a vegetação e desemboca nas águas do Rio Nhundiaquara e cachoeiras, cascatas e trilhas. Localiza-se na Estrada das Prainhas, Km 2 – Porto de Cima.

COMO CHEGAR

Morretes está a 70 km de Curitiba. É possível chegar pela BR 277, pela Estrada da Graciosa e de trem.

A cidade fica localizada a 61km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, e a 718km do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

ONDE FICAR

Morretes oferece várias opções de pousadas, desde as mais simples até as mais sofisticadas, com piscina, hidromassagem, quadras esportivas etc. O visitante ainda pode optar por ficar no centro histórico ou mais afastado, cercado pela natureza exuberante da região.

GASTRONOMIA

Uma das grandes atrações gastronômicas da cidade é o barreado, prato típico oficial do Paraná. Foi criado em Açores e levado para a região pelos portugueses há mais de 300 anos. No centro histórico, o visitante encontra vários restaurantes, à beira do rio Nhundiaquara, que servem o prato típico da cidade.

Morretes também é a terra da cachaça artesanal, o qual é considerado um dos principais produtos da cidade.

