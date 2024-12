Roteiro turístico de Pontal do Paraná

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

CIDADE DE AREIAS BRANCAS E ÁGUAS CONVIDATIVAS

Desmembrada de Paranaguá em 1995, Pontal do Paraná é uma das cidades que mais crescem em todo o Estado e, mesmo assim, tem sua natureza preservada como principal atrativo. A população fixa atual é de mais de 30 mil habitantes.

Com 23 km de orla subdividida em mais de 40 praias, Pontal do Paraná é um dos principais destinos turísticos do Estado. A cidade notabiliza-se também pela pesca artesanal e esportiva e pelo ecoturismo.

Parque Currais – Foto: Robin H. Loose / Prefeitura de Pontal do Paraná

O QUE FAZER



PASSEIO NO CALÇADÃO

Depois do banho de mar, uma boa pedida é encontrar amigos e se divertir nos calçadões dos diferentes balneários, como os de Praia de Leste, Ipanema e Santa Terezinha. Com boa infraestrutura, eles oferecem lanchonetes e comércio local.



TRILHAS ECOLÓGICAS

A Caminhada Internacional na Natureza desmembra-se em diferentes circuitos espalhados por Pontal do Paraná. Em cada um deles, o esforço físico dos praticantes é compensado pelas belezas naturais que compõem o trajeto.



ESPORTE

Não são só as praias que convidam os turistas a visitarem Pontal do Paraná. A cidade também é muito atrativa para quem gosta de esportes. O rio Guraguaçu é ideal para a pesca esportiva por oferecer uma fartura de peixes de diferentes espécies. Quem quer mergulhar conta com a Associação MarBrasil, que promove mergulho voltado à diversidade marinha e oferece treinamento em mergulho científico. Tem ainda voos livres de paramotor e modalidades náuticas.

Rio Guaraguaçu – Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

DICAS

FEIRA DA LUA

Realizada de quarta à sexta-feira, nos balneários de Shangri-lá, Santa Terezinha e Ipanema, respectivamente, a feira oferece opções gastronômicas e culturais, além da venda de artesanato.

OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS

No balneário de Pontal do Sul, é possível observar cerca de 40 golfinhos adultos que utilizam a região para se alimentar e cuidar dos filhotes. Eles chegam até 2,2 metros e podem ser vistos em algumas praias na Ponta do Poço.

BIBLIOTECA CIDADÃ

Quem gosta de programas culturais pode contar com um espaço planejado. A Biblioteca Cidadã oferece acervo literário, sala de leitura, cineclube e telecentro.

CAFÉ CAIÇARA

Na viagem para Pontal do Paraná, dá pra provar um delicioso café preparado com produtos locais pela Comunidade Guaraguaçu. O cardápio tem iguarias como torta de peixe, geleia de pinga, bolo de aipim, e sucos naturais. Mas atenção: os pratos são preparados somente por encomenda!

FESTAS COM FRUTOS DO MAR

Duas festividades destacam-se no calendário local: o Camacho (Festa do Camarão e do Chope) é um evento gastronômico regado à música, esporte, motociclismo e até bingo! O Festival do Caranguejo mistura caranguejada e música brasileira, especialmente samba de raiz, chorinho e MPB.

LUGARES MAIS VISITADOS

Balneário Santa Terezinha

Calçadão de Praia de Leste

Calçadão de Ipanema

Canto das Pedras – Pontal do Sul

Rio Guaraguaçu

PASSEIOS

Praias

Os 23 km de orla marítima de Pontal do Paraná abrigam 48 balneários com boas condições para banho. Dentre eles, destacam-se: balneário de Santa Terezinha, o mais visitado pelos jovens por ter vida noturna agitada, ótimos picos pra prática de surfe e o melhor carnaval da cidade; balneário Ipanema, conhecido pelo comércio intenso; e o balneário de Pontal do Sul, com belas paisagens, boas ondas para o surfe, piscinas naturais de águas calmas e travessia para a Ilha do Mel. Os balneários de Praia de Leste e Shangri-lá também são bastante famosos e visitados.

Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais

O primeiro parque nacional marinho do Paraná tem a missão de proteger os ecossistemas e ambientes naturais do entorno. O lugar, formado por três ilhas que ficam em frente ao balneário de Praia de Leste, é um dos poucos pontos de mergulho do Estado. Considerado um dos principais berçários de aves no Brasil e no Atlântico Sul, o Parque abriga também o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná.

Estrada Ecológica do Guaraguaçu

A via, que no passado ligava o então povoado de Pontal do Sul a Paranaguá, hoje dá acesso a propriedades particulares. Os 26 km de estrada são pavimentados com conchas encontradas nos sambaquis, que estão por todo o caminho. É nele que se realiza a Caminhada Internacional na Natureza, evento de ecoturismo promovido anualmente pela prefeitura. As visitas devem ser agendadas no Departamento de Turismo da cidade ou na Funai.

Comunidade do Maciel (Ilha do Maciel)

Vila pitoresca onde moram cerca de 46 famílias de pescadores artesanais, o lugar tem uma beleza natural adornada por casas coloridas, canoas e redes de pesca que parecem ter nascido com o povoado. A população hospitaleira, que conta histórias sobre as tradições litorâneas e prepara deliciosas receitas à base de frutos do mar, é um motivo especial para visitar o local, onde também acontece, todo ano, uma etapa da Caminhada Internacional na Natureza – o Circuito Ilha do Maciel.

COMO CHEGAR

Para chegar a Pontal do Paraná, é possível optar entre dois caminhos: BR-277, seguida pela PR-407, ou BR-376, seguida pela PR-412. Além de carro, dá pra chegar até lá de ônibus, pela Viação Graciosa. A cidade fica a 97 km de Curitiba.

ONDE FICAR

A cidade oferece opções diversificadas de hospedagem, como hotéis, pousadas e hospedaria.

GASTRONOMIA

O município tem um prato típico que remonta ao passado dos pioneiros do litoral. É a cambira, feita à base de filé de cação seco e defumado, banana e temperos. Para acompanhar, arroz, pirão e saladas. Quem prefere receitas mais convencionais pode escolher entre várias opções de restaurantes, pizzarias e lanchonetes.

Fonte: Paraná Turismo / Viaje Paraná