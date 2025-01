Rudão assume segundo mandato e Câmara elege Elinete presidente

Prefeito Rudão Gimenes foi o único reeleito no Litoral | foto: Divulgação

Em Pontal do Paraná, a posse do prefeito Rudão Gimenes (MDB), da vice-prefeita Patricia Millo Marcomini (PSD), nesta quarta-feira (1º) aconteceu no ginásio da Escola Amatuzzi, no balneário Shangri-lá. No mesmo local, aconteceu a posse dos 11 vereadores.

Vice-prefeita Patrícia também inicia segundo mandato

A Mesa Diretora da Câmara Municipal eleita, por unanimidade, para o biênio 2025-2026 ficou assim definida:

Presidente: Elinete Guimarães Rocha (MDB)

1º secretário: Cirineu Marca (PSB)

Vice-presidente: José Juvanete Pereira (União)

2ª secretária: Cleonice Silva do Nascimento (PP)

Os demais vereadores que tomaram posso: Sene (Novo), Marcelo da Saúde (PSB), Oseias (PSD). Rosiane Rosa Borges “Nega” (MDB), Any Messina (União), Pastor Jhonatan (PSD) e Nei da Pesca (Novo) – 278 votos

Vereadora Elinete foi eleita presidente por unanimidade