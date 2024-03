Sábado teve sensação de calor perto dos 50°C no Litoral do Paraná

A sensação térmica no Litoral do Paraná chegou perto de 50°C neste sábado (16). As maiores temperaturas nos termômetros das estações do Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) foram em Guaraqueçaba (36,6/7°C), Morretes (35,5°C) e Antonina (35,3°C).

Em Paranaguá fez 33,1°C e em Guaratuba 30,9°C. Matinhos e Pontal do Paraná não têm estações do Simepar mas os relatos informam que as temperaturas estavam próximas da de Guaratuba, com sensação de calor bem acima dos 30°C.

O calor foi em todo o Estado do Paraná. Em Capanema, no Oeste, os termômetros marcaram 39,6°C. De acordo com o Simepar, praticamente todas as regiões do estado apresentaram sensação térmica acima da temperatura devido a umidade relativa do ar estar elevada.

Previsão

Neste domingo (17), a instabilidade atmosférica aumenta sobre as diversas regiões paranaenses. Presença de uma frente fria sobre o oceano, na altura do Sul do Brasil, favorece a formação de áreas e linhas de instabilidade em boa parte do Paraná.

Pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e ventos fortes ocorrem em vários setores do estado. Possibilidade de chuvas a qualquer momento do dia.

Condições do Tempo 48h

Na segunda-feira (18) o tempo continua instável, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas em vários momentos do dia. A sensação de calor diminui. No entanto, o risco de temporais é mais alto no período noturno, principalmente entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado.