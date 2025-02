Sai lista de artesãos da Feira da Praça Central de Guaratuba

A Secretaria da Cultura e do Turismo divulgou, na manhã desta quarta-feira (12) a lista com 32 artesãos pré-selecionados para a Feira do Artesanato da Praça Central.

A publicação assinada pelo secretário Luiz Michaliszyn contém o “resultado parcial” do Chamamento Público 1/2025.

“O processo seletivo seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no edital, garantindo transparência, equidade e compromisso com a cultura local”, informa a publicação. “Os artesãos pré-selecionados foram avaliados conforme os critérios de expressividade da identidade cultural local, qualidade do produto, criatividade e originalidade, bem como apresentação adequada dos materiais de suporte.”

Confira aqui: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos

ou aqui: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/chamamentos_arquivos/2025/artesanato-praca/RESULTADO-PARCIAL-EDITAL-0001-2025.pdf