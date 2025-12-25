Limpeza da orla retira mais de 5 toneladas de lixo por dia nas praias do Paraná

Operação de limpeza das areias contratada pela Sanepar começou no sábado (20) e mobiliza 181 trabalhadores em Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba

Fotos: Sanepar

Em apenas quatro dias de atuação nas praias do Paraná, as equipes de limpeza coordenadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) já retiraram 21 toneladas de resíduos da orla. O trabalho, que teve início no último sábado (19), vem mantendo uma média expressiva de coleta: 5,3 toneladas de lixo removidas por dia.

A operação de limpeza abrange toda a faixa de areia dos balneários paranaenses e conta com a força de trabalho de 181 profissionais contratados temporariamente pela Sanepar. A ação, que chega à sua 13ª temporada, recebeu um investimento de R$ 3,6 milhões. Além de garantir a balneabilidade e o conforto dos veranistas, o projeto movimenta a economia local através da geração de emprego e renda.

Segundo o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley, o projeto une o cuidado ambiental ao social. “Sem essas pessoas, seria muito difícil fazer a manutenção com tantos turistas circulando. Saber que estamos contribuindo não só para o meio ambiente, mas também para a renda familiar e a economia local, é muito gratificante”, afirma Bley.

Os resíduos coletados incluem desde embalagens plásticas e latas até bitucas de cigarro e restos orgânicos deixados pelos banhistas. Todo o material recolhido passa por uma triagem para garantir a destinação ambientalmente correta, separando o que é reciclável do que deve seguir para aterros.

TREINAMENTO – Antes de iniciar a coleta, as equipes passaram por uma capacitação rigorosa. Em parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), os trabalhadores receberam orientações sobre como agir ao encontrar animais marinhos (vivos ou mortos) na faixa de areia, além de instruções sobre a preservação da fauna nativa.

Quem observa a areia limpa muitas vezes não imagina as histórias de quem realiza o serviço. É o caso de Rosemari dos Santos, 68 anos, conhecida carinhosamente como “Rosemari da Xepa”. Moradora de Pontal do Paraná, ela atua no projeto há dez anos e hoje supervisiona uma equipe de 17 pessoas.

“Amo esse serviço, rendeu bons frutos para minha família, já conquistei carro e casa própria”, conta Rosemari, que ganhou o apelido “Xepa” pelo rigor na coleta de bitucas de cigarro, um dos resíduos mais nocivos encontrados nas praias.

Dona Rosemari dos Santos

Abastecimento e ecobarreira

A limpeza das praias faz parte de um pacote maior de investimentos da Sanepar para a temporada. De acordo com a empresa, estão sendo aportados R$ 25 milhões em ações diretas como reforço de 15 reservatórios contêineres, contratação de 24 caminhões-pipa e 31 geradores de energia elétrica. Além disso, o controle em tempo real das redes foi reforçado com 130 pontos de telemetria, sendo 100 deles na rede de água e 30 na rede de esgoto.

Além do maquinário pesado, a Sanepar aposta em inovação sustentável. Inspirados no sucesso da ecobarreira de Curitiba, colaboradores da Companhia realizaram, de forma voluntária, a instalação de uma ecobarreira em Matinhos, utilizando materiais recicláveis para conter resíduos flutuantes.