Sanepar fará novas paradas de abastecimento em Guaratuba, Matinhos e Morretes

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que será feita a instalação de um gerador de energia em unidades do sistema de abastecimento de água do Balneário Brejatuba, em Guaratuba, na segunda-feira (11).

Poderá ocorrer falta temporária de água ou oscilação na pressão nas redes de distribuição de água nas regiões do Aeroporto, Brejatuba, Canela, Carvoeiro, Centro, Cohapar, Eliana, Estoril, Figueira, Jiçara, Mirim, Piçarras e Vila Esperança.

Os trabalhos serão feitos das 9h até as 17h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 18h.

Em Matinhos, na terça-feira (12), será feita a instalação de gerador de energia no sistema do Balneário Betaras, entre as 16h e as 19h.

Os serviços poderão afetar o fornecimento de água em Inajá, Marajó, Betaras, Solymar, Ipacaray, Perequê, Jamail-Mar, Albatroz, Guacyara e Costa Azul. A normalização do abastecimento está prevista para as 20h, de forma gradativa.

Em Morretes, serão feitas melhorias operacionais em uma das adutoras de água no sistema de abastecimento de água de Morretes, na terça-feira (12).

Poderá ocorrer falta temporária de água ou oscilação na pressão nas redes de distribuição de água nas regiões dos bairros América de Cima, América de Baixo, Portal das Américas, Centro, Barro Branco 1 e 2, Colônia Sesmaria, Jardim Palmeiras, Cohapar, Iapar, Reta do Porto, Jardim Graciosa, Ceasa, Vila Freitas, Sapitanduva, Rocio e Anhaia.

Os trabalhos serão feitos das 9h até as 17h. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade gradativamente a partir das 19h.

Na quinta-feira (15), fará a instalação de gerador de energia no sistema de Porto de Cima, em Morretes, entre 13h30 e 15h30.

Os serviços poderão afetar o fornecimento de água em Porto de Cima e imediações. A normalização do abastecimento está prevista para as 16h30, de forma gradativa.