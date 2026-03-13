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Santin Roveda comemora prêmio nacional de inovação para Autobiometria

Redação
Autobiometria permite que o motorista paranaense realize a renovação da CNH ou valide sua identidade diretamente pelo celular, via reconhecimento facial de alta precisão

O Paraná acaba de cravar mais um marco na história da transformação digital brasileira. Em evento realizado em Florianópolis, a solução de autobiometria, desenvolvida pela Celepar para o Detran-PR, foi a grande vencedora, trazendo para casa o troféu que reconhece a excelência tecnológica e o impacto positivo na vida do cidadão. A premiação ocorreu durante o BrasilGov Summit 2026, evento realizado nesta segunda a quarta (10, 11 e 12) que gestores públicos, líderes, especialistas e empresas para debater inovação, tecnologia e transformação digital no setor público.

“Este prêmio é o reconhecimento de que o Governo do Paraná, através da parceria entre Celepar e Detran, entendeu que a tecnologia deve servir para facilitar a vida das pessoas, e não criar barreiras.”, destacou Santin Roveda, presidente do Detran-PR

Diferente dos processos burocráticos do passado, a Autobiometria permite que o motorista paranaense realize a renovação da CNH ou valide sua identidade diretamente pelo celular, via reconhecimento facial de alta precisão.

A tecnologia conta com um alto índice de segurança antifraude pois usa Inteligência artificial com tecnologia liveness (prova de vida), garantindo que ninguém se passe por outra pessoa. Desde a sua implementação não foi mais necessários filas de atendimento pois o serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, na palma da mão, além de redução drasticamente os custos operacionais e tempo de resposta do órgão de trânsito, promovendo assim a eficiência na gestão pública.

“Não foi apenas a ideia que venceu, foram os resultados.” afirmou Santin, que explica que o “case” apresentado em São Paulo mostrou que o Paraná não está apenas testando tecnologia, mas aplicando-a em escala massiva com mais de 980 mil CNHs renovadas digitalmente em um único ano e 140 mil primeiras habilitações processadas com agilidade digital. Detrans de diversos estados tornaram público o interesse de implementar o modelo paranaense nos seus estados, consolidando o Paraná como uma referência nacional.

“A conquista deste troféu em solo paulista — um dos maiores polos tecnológicos do mundo — valida a visão estratégica do estado. O Detran-PR deixa de ser apenas um órgão de fiscalização para se tornar um hub de serviços inteligentes, enquanto a Celepar reafirma sua posição como a maior potência de TI pública do Sul do país. O troféu volta para o Paraná, mas quem ganha o prêmio todos os dias é o cidadão paranaense”, completou Santin Roveda.

Redação
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