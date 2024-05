Santin Roveda recebe Sindicato dos Metalúrgicos e defende solução rápida nas negociações na Renault

Nesta segunda-feira (27), Santin Roveda, secretário da Justiça e Cidadania, recebeu o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (SMC), Sérgio Butka, e o vice, Nelsão da Força, para intermediar as negociações em andamento nas fábricas da Renault e Horse em São José dos Pinhais.

“Em situações como essa, nosso papel enquanto representantes do Estado é de mediação e promoção do diálogo, evitando os abusos de ambos os lados, e possibilitando uma resolução célere que atenda às demandas apresentadas pelos trabalhadores e encerre a paralisação”, destacou Santin Roveda.

A fábrica da Renault possui cerca de 5 mil trabalhadores (3.500 da produção e 1.500 administrativos) em dois turnos. Os modelos produzidos são a Oroch, Master, Kardian SUV, Kwid e Duster. A produção diária da fábrica atualmente é de cerca de 800 veículos por dia, com capacidade máxima para produzir cerca de 1.380 veículos por dia. Já a fábrica da Horse, que produz os motores da Renault, possui cerca de 600 trabalhadores e fabrica atualmente 900 motores por dia.

“Este impasse só será resolvido através do diálogo entre as empresas e os trabalhadores, com a participação do Governo e do Judiciário, onde juntos iremos buscar um ponto comum que faça avançar as negociações”, completou.

Essa situação reforça a disposição do Governo do Estado em intermediar soluções e promover um ambiente de negócios favorável. “O Paraná se destaca atualmente como o melhor estado para investimentos no país, oferecendo um ambiente de estabilidade, diálogo e apoio constante ao setor produtivo”, disse Roveda.