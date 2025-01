Secretaria da Mulher de Paranaguá promove capacitação para empresas

A Secretaria Municipal da Mulher de Paranaguá (SMMU), em parceria com o Grupo Batom, promove uma capacitação para empresas locais sobre o combate à violência contra mulheres. O evento será no dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, às 19h, no auditório da Unespar.

De acordo com a secretária da Mulher, Daiane Ávila, a capacitação deve contribuir para que os donos e funcionários de empresas locais saibam identificar e atender situações de constrangimento e violência contra mulheres, como sugere a Lei Federal 14.786/23. “O objetivo é promover um ambiente mais seguro e inclusivo para mulheres”, completa a diretora da SMMU, Camila Valentim.

Os estabelecimentos participantes receberão, além da certificação, o selo “Empresa Amiga da Mulher” como reconhecimento.

O evento contará com uma palestra de Larissa Hack, especialista em prevenção e combate à violência contra mulheres. Fundadora do Grupo Batom e presidente do Instituto Batom, Larissa possui uma trajetória reconhecida na colaboração em criação e implementação de políticas públicas e privadas voltadas para a segurança e o empoderamento feminino.

Sua atuação inclui a liderança nos comitês de Empreendedorismo e Combate à Violência do Grupo Mulheres do Brasil em Curitiba, além da coordenação global do programa de Letramento sobre Violência Doméstica.

Não se cale

A palestra abordará o protocolo “Não se Cale”, que estabelece diretrizes para a prevenção e ação em casos de risco para mulheres, letramento sobre importunação sexual e estratégias de intervenção segura. O conteúdo será embasado na Lei Federal nº 14.786/2023 e na Resolução Conjunta SETU/SEMIPI nº 01/2024 do Paraná.

Os tópicos discutidos incluirão:

Definição do protocolo “Não se Cale” e seu impacto social e cultural

Interseccionalidade e marcadores sociais na violência contra a mulher

Conceito de consentimento e desafios na implementação

Estratégias de prevenção, comunicação e intervenção segura

Empresa Amiga da Mulher

As empresas que realizarem a capacitação serão divulgadas no site da Prefeitura com o selo “Empresa Amiga da Mulher” e vão receber o certificado emitido pela Secretaria Municipal da Mulher.

O selo reconhece organizações que adotam medidas para promover a equidade de gênero e o combate à violência contra mulheres em seus ambientes de trabalho, e visa fortalecer o compromisso das empresas com essa causa essencial.

Empresas interessadas em participar e obter o selo podem comparecer ao evento gratuito e aprofundar seus conhecimentos sobre a importância da criação de políticas eficazes para um ambiente corporativo mais seguro e respeitoso para todas as mulheres.

Data: 12/02/2025 as 19h

Local: Auditório da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – rua Comendador Correia Junior, 117 – Centro – Paranaguá

Realização: Secretaria Municipal da Mulher de Paranaguá