Secretaria do Esporte e Lazer de Guaratuba intensifica parcerias com associações e atletas

Fotos: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

A nova gestão da Secretaria do Esporte e Lazer de Guaratuba, sob comando do secretário Fabio Luis Bilek, deu início a uma série de atividades e encontros com associações, atletas e lideranças para promover parcerias.

Dentre as ações, aconteceu a doação de materiais esportivos na semana passada. Foram entregues três redes de beach tênis e três faixas de marcação de quadras para a Associação de Beach Tênis da Praia, representada por Carlos Humberto Moura da Silva. A secretaria realizou também um encontro com integrantes da equipe Guará Futsal para alinhar estratégias e oferecer apoio às atividades. O vereador Felipe Puff (Republicanso) acompanhou a equipe da secretaria na entrega.

O apoio a projetos sociais com reunião com a Célia Regina, representante da Associação dos Moradores do Coroados, e Pedro de Souza criador do projeto “Jiu-Jitsu para a Vida”. Durante a reunião, foram ouvidas as necessidades e discutidas ações para fortalecer o projeto social.

Foi realizada reunião de trabalho com o presidente da Federação Paranaense de Surf, Renato Trogue, o presidente do Instituto Guará Surf Club, Maurício de Paula e com o presidente do Instituto Longbrothers Guará, Marcio Costa. O encontro abordou projetos e o planejamento do calendário esportivo do surf para 2025.

Também aconteceu reunião com a Segurança para os últimos ajustes para o apoio da prefeitura à Corrida da Sanepar, neste domingo (19).