Secretaria do Trabalho de Paranaguá orienta pequenos negócios a obter financiamentos

Wagih Hammoud, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais | foto: PMP

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais de Paranaguá (Semtra) está orientando empreendedores interessados em obter crédito por meio de um programa da Fomento Paraná. A iniciativa visa fortalecer pequenos negócios e movimentar a economia local, oferecendo financiamento com condições diferenciadas para pessoas físicas e jurídicas.

O secretário da pasta, Wagih Hammoud, explica que o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável por meio de apoio técnico e financeiro. “São quatro linhas de crédito disponíveis: microcrédito fácil para pessoa física, pessoa jurídica, micro e pequenas empresas, além do crédito para médias e grandes empresas”, detalha.

Linhas de financiamento e condições

Pessoa física: financiamento de até R$ 6 mil, com juros entre 1,46% e 2,19% ao mês, conforme a taxa Selic. O pagamento pode ser feito em até 36 parcelas, com carência de três meses. São exigidos documentos pessoais e um avalista.

Pessoa jurídica: crédito de até R$ 20 mil, com as mesmas taxas da categoria anterior. O prazo de pagamento é de até 36 meses, com carência de três meses. Empresas com mais de três anos de existência não precisam de avalista.

Micro e pequenas empresas: valores de até R$ 100 mil, com taxas reduzidas, parcelamento em até 60 meses e carência de 12 meses. São exigidos documentos da empresa e dos sócios, além de comprovação de no mínimo dois anos de atividade.

Médias e grandes empresas: financiamento pode chegar a R$ 22 milhões, dependendo do faturamento. Os juros são de 1,73% ao mês, com carência de 12 meses e início dos pagamentos no 13º mês. É necessário apresentar documentos da empresa e dos sócios.

Antes de solicitar o crédito, é fundamental definir sua finalidade, pois há regras específicas para cada categoria.

Atendimento ao público

A Secretaria de Trabalho e Assuntos Sindicais oferece atendimento na Sala do Empreendedor, onde há uma filial do Banco de Fomento. “O interessado pode nos procurar, e sua situação será analisada para verificar se ele se enquadra nas normas do financiamento”, explica Hammoud.

O secretário alerta sobre a importância do planejamento antes de assumir um empréstimo. “É essencial fazer os cálculos e garantir que há condições de pagamento. O planejamento faz parte da tomada de decisão”, orienta.

A secretaria segue à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer suporte aos interessados no financiamento.

Endereço da Semtra:

Rua José Gomes, 320 – Tuiuti

Telefone: (41) 3721-1845