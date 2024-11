Seleção de patrocínio da Itaipu para eventos esportivos termina no dia 30 de novembro

No próximo dia 30 de novembro finaliza o prazo de inscrição para a concessão de patrocínios de eventos esportivos pela Itaipu Binacional. O resultado será divulgado até o dia 31 de dezembro.

Poderão concorrer entidades sem fins lucrativos, que tenham no mínimo 12 meses de constituição. O edital e todas as informações sobre o processo, incluindo vídeos orientativos, estão disponíveis no site da Itaipu na internet (https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios).

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

A iniciativa contempla competições, maratonas, campeonatos, torneios e afins, acompanhados ou não de treinamentos esportivos. Vale destacar que não é possível solicitar patrocínio apenas para treinamento esportivo.

As ações deverão ser realizadas dentro da área de abrangência de Itaipu, que compreende os 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Após a divulgação do resultado, será celebrado com a entidade promotora um Termo de Patrocínio. O prazo de execução das atividades será de no máximo 12 meses, com data de início do evento entre 1º de fevereiro de 2025 e 31 de janeiro de 2026.

Valor

O valor destinado pela Itaipu a eventos esportivos é de R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 2,5 milhões para ações esportivas de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 1 milhão para atividades esportivas de abrangência nacional e/ou internacional. Individualmente, poderão ser acolhidos projetos de até R$ 30 mil para as ações de abrangência municipal e/ou estadual e R$ 70 mil para as ações nacionais e/ou internacionais. O edital prevê ainda patrocínio de até R$ 150 mil para eventos com histórico de público superior a 100 mil pessoas.

O critério para a escolha dos projetos contemplados é o potencial de comunicação envolvido, com público e contrapartidas; gratuidade das ações; e ações efetivas promovidas pela entidade que solicita o patrocínio nas áreas de equidade de gênero, cor, etnia, idade, orientação sexual e capacidade física ou mental. Será levado em conta, ainda, o potencial de replicação do projeto a ser patrocinado.

ODS

As ações de patrocínio estão vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).