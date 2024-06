Sesa registra morte por dengue em Paranaguá e mais 309 casos no Litoral

Foto: Fernando Frazão

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais uma morte por dengue em Paranaguá. No Litoral, são 7 óbitos causados pela doença no atual período epidemiológico, iniciado em 30 de julho de 2023: 3 em Antonina, 2 em Paranaguá e 1 em Guaratuba.

O informe da Sesa também confirma mais 309 casos de dengue nesta semana na região, que soma 18.896 registros no período.

De acordo com a Sesa, o maior número de casos continua sendo Guaratuba, que registrou 108 novas infecções na semana. A cidade chega a 9.656 confirmações de dengue. Quase ao final do período epidemiológico tem um dos mais graves quadros do Estado: 26.397 casos de dengue por 100 mil habitantes.

Paranaguá teve 102 casos na semana e 3.499 no período. Antonina registrou mais 5 casos e soma 2.494 confirmaçoes de dengue. Matinhos teve 65 novos casos e soma 2.122. Morretes teve 17 e chega a 864 casos.

Pontal do Paraná teve 12 confirmações na semana e a 257 no período epidemiológico. Guaraqueçaba não registrou nenhum caso e continua com apenas 4 registros de dengue.

No Paraná, o boletim semanal da dengue da Sesa registrou 25.028 novos casos da doença e mais 46 mortes no Paraná. Houve um aumento de 41% nos casos e de 31% nas mortes.

De acordo com o documento, o atual período epidemiológico, que teve início em julho de 2023, soma agora 460 óbitos e 505.893 diagnósticos confirmados. O Paraná é o terceiro estado em maior número de infecções, só atras do Distrito Federal e de Minas Gerais.