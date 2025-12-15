Sesc Paranaguá contrata técnico em produção cultural

Estão abertas as inscrições para a seleção de profissional na área cultural, com salário de R$ 6,8 mil

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza um processo seletivo para preencher uma vaga para a área cultural em sua unidade de Paranaguá. O salário é de R$ 6.845,81 por mês para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas até o dia 22.

Escolaridade exigida: Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura em: Produção Cultural,

Produção Cênica, Produção Musical, Artes Cênicas, Arte-Educação, Dança ou Música em

instituição de ensino superior credenciada pelo MEC.

Experiência exigida: 6 meses de experiência comprovada em Produção Cultural (Shows,

espetáculos, mostras, eventos, oficinas, espaços ou equipamentos culturais).

Para se candidatar no processo seletivo você acessar o link abaixo, ler o edital e verificar os requisitos de formação e experiência solicitados:

https://www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco/detalhes-vaga?id=1613