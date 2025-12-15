Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Sesc Paranaguá contrata técnico em produção cultural

Redação
Estão abertas as inscrições para a seleção de profissional na área cultural, com salário de R$ 6,8 mil

O Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza um processo seletivo para preencher uma vaga para a área cultural em sua unidade de Paranaguá. O salário é de R$ 6.845,81 por mês para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições estão abertas até o dia 22.
Escolaridade exigida: Bacharelado, Tecnólogo ou Licenciatura em: Produção Cultural,
Produção Cênica, Produção Musical, Artes Cênicas, Arte-Educação, Dança ou Música em
instituição de ensino superior credenciada pelo MEC.
Experiência exigida: 6 meses de experiência comprovada em Produção Cultural (Shows,
espetáculos, mostras, eventos, oficinas, espaços ou equipamentos culturais).

Para se candidatar no processo seletivo você acessar o link abaixo, ler o edital e verificar os requisitos de formação e experiência solicitados:
https://www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco/detalhes-vaga?id=1613

Redação
Leia também
Manchete

IBGE prorroga prazo e inscrições para teste seletivo vão até quarta: há vagas em Paranaguá

Paranaguá

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá garante 107 contratações em um dia

Paranaguá

Feirão de Empregos da Prefeitura de Paranaguá oferta 80 vagas nesta sexta-feira

Paranaguá

Sesc Paranaguá promove Campanha do Brinquedo 2025

Paranaguá

Paranaguá forma açougueiros profissionais para o setor supermercadista

Paranaguá

Empresa de fertilizantes anuncia investimento de R$ 70 milhões e geração de novos empregos em Paranaguá