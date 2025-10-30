Sesc Paranaguá promove Campanha do Brinquedo 2025

A campanha convida a comunidade a doar brinquedos novos ou usados em bom estado, que serão destinados a instituições sociais e entidades beneficentes

O Sesc Paranaguá iniciou em outubro à Campanha do Brinquedo 2025, uma iniciativa do Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná que mobiliza a sociedade em um gesto de solidariedade e carinho com as crianças que mais precisam.

A campanha convida a comunidade a doar brinquedos novos ou usados em bom estado, que serão destinados a instituições sociais e entidades beneficentes do município, proporcionando um Natal mais feliz para muitas crianças.

“Mais do que um brinquedo, cada doação representa um ato de amor e esperança. O Sesc Paranaguá é ponto de coleta e está de portas abertas para receber quem quiser participar dessa corrente do bem”, destaca Joel Viana, gerente executivo do Sesc Paranaguá.

As doações podem ser entregues diretamente na unidade do Sesc Paranaguá, das 8h as 21h de segunda a sexta. A campanha segue até 23 de dezembro, quando os brinquedos arrecadados serão encaminhados às instituições parceiras.

📍 Local de entrega: Sesc Paranaguá – Rua Domingos Peneda, 947

🗓 Período da campanha: de 6 de outubro até dezembro de 2025

🎁 O que doar: brinquedos novos ou usados em bom estado

🌐 Mais informações: www.sescpr.com.br/brinquedo

Com o lema “Doe brinquedos, e espalhe alegria”, o Sesc reforça seu compromisso social e convida todos os parnanguaras a participarem deste gesto de solidariedade que transforma vidas.