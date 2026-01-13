Shows da semana do Verão Maior começam na quinta e têm atração internacional na sexta

A semana abre com o show do Roupa Nova e e a programação traz, pela primeira vez, uma atração internacional: o grupo Gipsy Kings by Andre Reyes, na sexta-feira

Gipsy King by Andre Reyes | foto: Divulgação

Depois de um início histórico, que levou um público de 722 mil pessoas às areias do Litoral em apenas três dias de shows, o Verão Maior Paraná vai para o segundo fim de semana com ainda mais expectativa. A programação traz, pela primeira vez, uma atração internacional aos palcos do maior festival gratuito do País. O grupo Gipsy Kings by Andre Reyes se apresenta em Matinhos na sexta-feira (16), em um show que promete transformar a orla em uma grande pista de dança a céu aberto.

Com uma trajetória marcada por sucesso mundial, o grupo soma mais de 25 milhões de álbuns vendidos e conquistou o Grammy em 2014, além de diversas outras indicações ao prêmio. Formado por músicos de origem espanhola e radicado no sul da França, o Gipsy Kings by Andre Reyes é conhecido por levar multidões ao redor do mundo com canções que atravessam gerações, embaladas por um ritmo contagiante que mistura flamenco, influências latinas e pop.

O som característico do grupo combina guitarras flamencas velozes, palmas e percussão, resultando em melodias leves e dançantes. A base da rumba flamenca, marcada por referências caribenhas e cubanas, tornou o estilo mais acessível e popular, sem perder a identidade cultural que remete às raízes do povo cigano espanhol. O repertório inclui sucessos eternizados ao longo de décadas e que também ganharam projeção no cinema, reforçando a presença do grupo na cultura popular internacional.

Além do show em Matinhos, o Verão Maior Paraná ainda contará com outra atração internacional nesta edição. A banda jamaicana Inner Circle, referência mundial do reggae, sobe ao palco no dia 31 de janeiro, ampliando a diversidade musical do festival.

Roupa Nova | foto: Divulgação

AGENDA DO FIM DE SEMANA – Antes da noite internacional, o segundo fim de semana começa na quinta-feira (15) com apresentações que prometem emocionar o público. Em Matinhos, o Roupa Nova abre a programação com seus clássicos românticos que marcaram gerações.

No sábado, também em Matinhos, o sertanejo ganha espaço com Edson & Hudson, que se apresentam pela primeira vez no festival, seguidos por Eduardo Costa, presença já tradicional no Verão Maior Paraná e que retorna pelo terceiro ano consecutivo após grandes públicos nas edições anteriores.

Pontal do Paraná será palco de dois nomes que movimentam o cenário atual na sexta-feira. Gustavo Mioto volta ao festival depois de uma apresentação para 79 mil pessoas na edição passada, e Jiraya Uai promete repetir o sucesso do primeiro fim de semana, quando junto da dupla Zé Neto & Cristiano levou 167 mil pessoas à Matinhos levando à arena um show que mistura sertanejo, eletrofunk e performances coreografadas que contagiam o público.

No sábado, em Pontal do Paraná, o pagode romântico de Dilsinho embala o público, seguido pela dupla revelação da música sertaneja Luiz Cláudio e Giuliano. A programação completa está AQUI.