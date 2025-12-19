Shows dos 30 anos de Pontal terão área PCD, Libras e proteção social

Evento gratuito com Daniel e Thaeme & Thiago ocorre no dia 20 de dezembro, no Centro de Eventos do Balneário Marissol

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Os shows que marcam os 30 anos de Pontal do Paraná, no dia 20 de dezembro, a partir das 20h, no Centro de Eventos do Balneário Marissol, contarão com medidas voltadas à inclusão e à proteção social do público.

A programação musical reúne apresentações de Daniel e Thaeme & Thiago, com acesso gratuito para moradores e visitantes. Para garantir a participação de diferentes públicos, o evento disponibilizará área exclusiva destinada a pessoas com deficiência, com espaço adequado para acompanhamento dos shows.

Também haverá intérprete de Libras durante as apresentações, assegurando acesso à comunicação em Língua Brasileira de Sinais. A organização prevê ainda ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, com orientação ao público e atuação integrada das equipes responsáveis.

A Secretaria Municipal de Turismo de Pontal do Paraná será responsável por aferir os resultados do evento, por meio de pesquisa de demanda turística e levantamento do impacto econômico no município. Os dados coletados irão subsidiar análises sobre o perfil do público, a movimentação econômica e o alcance das ações realizadas durante a programação comemorativa.

O show “Um Novo Tempo” apresenta o repertório de Daniel, construído ao longo de mais de quatro décadas de carreira. O espetáculo reúne canções que marcaram diferentes fases do artista, como “Adoro Amar Você”, “Fricote”, “Estou Apaixonado” e “Declaração de Amor”, além de músicas do período em que integrou a dupla com João Paulo e da trajetória consolidada na carreira solo. Ao comentar o significado do espetáculo, Daniel afirma que o show reflete o momento atual de sua vida e carreira. “A pegada é essa que estou agora, de estar feliz, por inteiro, ser grato a tudo que me aconteceu, a tudo que trilhei. Quero continuar fazendo parte da vida das pessoas de uma forma positiva e celebrar tudo que eu tenho recebido”, afirma.

A dupla Thaeme & Thiago, que retorna a Pontal do Paraná pela segunda vez, leva ao palco um repertório com músicas conhecidas nacionalmente, como “Ai Que Dó”, “O Que Acontece na Balada”, “Coração Apertado” e “Bem Feito”. Formada em 2010, a dupla construiu trajetória marcada por turnês, gravações e parcerias que ampliaram a circulação de suas canções no cenário sertanejo.

Ao comentar o momento vivido pelo município, o prefeito Rudão Gimenes destaca o cenário de transformações em andamento. “Estamos no nosso auge, com obras acontecendo de ponta a ponta na cidade, investimentos da iniciativa privada e do poder público de todas as esferas. Estamos preparando Pontal para uma nova fase e queremos dizer isso para todo o Brasil”, afirma.

As medidas adotadas integram a estrutura planejada para a data, que reúne atrações musicais e organização voltada ao atendimento da população. O evento será realizado com recursos do município, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, e do Governo Federal, via Ministério do Turismo, além do apoio de parceiros locais.