Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Shows dos 30 anos de Pontal terão área PCD, Libras e proteção social

Redação
Evento gratuito com Daniel e Thaeme & Thiago ocorre no dia 20 de dezembro, no Centro de Eventos do Balneário Marissol
Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Os shows que marcam os 30 anos de Pontal do Paraná, no dia 20 de dezembro, a partir das 20h, no Centro de Eventos do Balneário Marissol, contarão com medidas voltadas à inclusão e à proteção social do público.

A programação musical reúne apresentações de Daniel e Thaeme & Thiago, com acesso gratuito para moradores e visitantes. Para garantir a participação de diferentes públicos, o evento disponibilizará área exclusiva destinada a pessoas com deficiência, com espaço adequado para acompanhamento dos shows.

Também haverá intérprete de Libras durante as apresentações, assegurando acesso à comunicação em Língua Brasileira de Sinais. A organização prevê ainda ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, com orientação ao público e atuação integrada das equipes responsáveis.

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

A Secretaria Municipal de Turismo de Pontal do Paraná será responsável por aferir os resultados do evento, por meio de pesquisa de demanda turística e levantamento do impacto econômico no município. Os dados coletados irão subsidiar análises sobre o perfil do público, a movimentação econômica e o alcance das ações realizadas durante a programação comemorativa.

O show “Um Novo Tempo” apresenta o repertório de Daniel, construído ao longo de mais de quatro décadas de carreira. O espetáculo reúne canções que marcaram diferentes fases do artista, como “Adoro Amar Você”, “Fricote”, “Estou Apaixonado” e “Declaração de Amor”, além de músicas do período em que integrou a dupla com João Paulo e da trajetória consolidada na carreira solo. Ao comentar o significado do espetáculo, Daniel afirma que o show reflete o momento atual de sua vida e carreira. “A pegada é essa que estou agora, de estar feliz, por inteiro, ser grato a tudo que me aconteceu, a tudo que trilhei. Quero continuar fazendo parte da vida das pessoas de uma forma positiva e celebrar tudo que eu tenho recebido”, afirma.

A dupla Thaeme & Thiago, que retorna a Pontal do Paraná pela segunda vez, leva ao palco um repertório com músicas conhecidas nacionalmente, como “Ai Que Dó”, “O Que Acontece na Balada”, “Coração Apertado” e “Bem Feito”. Formada em 2010, a dupla construiu trajetória marcada por turnês, gravações e parcerias que ampliaram a circulação de suas canções no cenário sertanejo.

Ao comentar o momento vivido pelo município, o prefeito Rudão Gimenes destaca o cenário de transformações em andamento. “Estamos no nosso auge, com obras acontecendo de ponta a ponta na cidade, investimentos da iniciativa privada e do poder público de todas as esferas. Estamos preparando Pontal para uma nova fase e queremos dizer isso para todo o Brasil”, afirma.

As medidas adotadas integram a estrutura planejada para a data, que reúne atrações musicais e organização voltada ao atendimento da população. O evento será realizado com recursos do município, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, e do Governo Federal, via Ministério do Turismo, além do apoio de parceiros locais.

Redação
Leia também
Litoral

Ratinho Junior lança oficialmente a programação do Verão Maior Paraná 2025-2026

Litoral

Governador Ratinho Junior lança Verão Maior Paraná nesta sexta em Pontal

Manchete

Carreta da Inovação terá atividades nas sete cidades do Litoral neste verão

Paranaguá

Programa Praia Acessível vai ampliar atendimentos neste verão

Morretes

Carreta Saúde da Mulher realiza 13ª parada em Morretes com mais de 19 mil atendimentos no Paraná

Litoral

Operação policial resulta em 40 presos e 4 mortos no Litoral do Paraná