Com apoio da equipe da Agência do Trabalhador, a Prefeitura de Pontal do Paraná organiza, na Subprefeitura de Pontal do Sul, um mutirão de emprego com vagas no Supermercado Bavaresco.

Dia 04/12 (quarta-feira) das 09h às 12h.

Rua Yolando Pinheiro, nº629 – Subprefeitura de Pontal do Sul.

Importante levar currículo.