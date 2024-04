Também no combate à dengue, TCP promove 6ª Remada Ambiental no rio Itiberê

Foto da 5ª edição, em 2023

Neste sábado (13), a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) realiza a 6ª edição da Remada Ambiental, iniciativa que mobiliza colaboradores do terminal e voluntários para um mutirão de limpeza das águas do rio Itiberê.

Na última edição do evento, realizada em 2023, os mais de 150 participantes coletaram, por meio de canoas, caiaques e stand up paddles, quase 985 quilos de resíduos. Desde o início do projeto, mais de 2,5 mil toneladas já foram removidas do rio Itiberê.

Além de promover a conscientização ambiental, a ação tem um impacto importante na saúde pública, pois a coleta e a destinação correta de resíduos reduzem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, uma vez que a cidade do litoral paranaense é uma das que, historicamente, mais sofre com a doença no estado. Neste ano, está dividindo as preocupações com Antonina e Guaratuba.

A Remada Ambiental também marca o encerramento da Semana Interna do Meio Ambiente da TCP (SIMA) e acontece no mesmo dia em que o Terminal celebra seu aniversário de 26 anos.

A participação é aberta para toda a comunidade – basta chegar levando seu caiaque, canoa, embarcação ou stand up paddle. O Terminal também disponibilizará uma embarcação de apoio, que auxiliará na coleta dos resíduos e no suporte aos participantes.

Também haverá barraquinha de pipoca e algodão doce, além oficinas de pintura facial para crianças, que podem participar se acompanhadas dos pais ou responsáveis.

6ª Remada Ambiental

Data:13 de abril de 2024.

Hora: das 8h às 12h.

Local: Rio Itiberê – trapiche dos golfinhos – Rua da Praia, 656 – Centro Histórico de Paranaguá