TCP atinge pela primeira vez marca histórica com 1,5 milhão de TEUs movimentados

Evento foi celebrado por autoridades em cerimônia no cais do Terminal

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, atingiu a marca histórica de 1,5 milhão de TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés) movimentados pela primeira vez em seus 26 anos de história. O feito foi celebrado em cerimônia no cais do Terminal na manhã desta quarta-feira (18), e contou com a presença de lideranças da TCP e da Portos do Paraná.

Como comparativo, a medida de 1,5 milhão de TEUs é equivalente a 9.144 quilômetros em comprimento de contêineres, aproximadamente a mesma distância em linha reta entre Paranaguá e Barcelona, na Espanha (9.085 quilômetros).

Rafael Stein Santos, gerente institucional e jurídico da TCP, lembra que “em 2021 comemoramos a marca de 1 milhão de TEUs. Hoje, apenas 3 anos após este feito, atingimos 1,5 milhão de TEUs movimentados, um aumento de 50%, que demonstra a solidez e, acima de tudo, o profissionalismo da companhia e do time que fez isso acontecer. Especialmente neste último ano, em que o volume operado superou qualquer expectativa, o Terminal pode contar com a estrutura entregue pelos investimentos realizados nos últimos anos. O apoio da autoridade portuária, marinha e praticagem também foi essencial para este marco. Esperamos consolidar ainda mais a TCP e o Porto de Paranaguá nos próximos anos como um corredor de exportação e importação de referência para todo mercado global”.

Durante o evento, autoridades se reuniram no costado para realizar um brinde ao içamento simbólico do contêiner de número 1.500.000, que foi embarcado no navio Maersk Laguna, que possui 300 metros de comprimento (LOA), 45 metros de largura (boca) e capacidade para transportar 7.564 TEUs.

A atualização do calado – que corresponde à distância entre o ponto mais profundo da embarcação (quilha) e a superfície da água – realizada pela Portos do Paraná, aliada às obras de derrocagem, que retiraram parte de uma formação rochosa que atrapalhava a navegação, traz mais segurança e produtividade para todo o complexo portuário. O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, explica que o Porto de Paranaguá está apto a receber navios mais pesados, que realizarão manobras e operações com maior segurança e eficiência. “Também teremos a redução do tempo de espera para atracação e desatracação, o que gera uma vantagem financeira aos clientes, que podem operar um volume maior de mercadorias em uma única viagem de forma mais rápida”, explicou Garcia.

Nos últimos dois anos, a TCP aplicou mais de R$ 370 milhões em investimentos, que abrangeram a construção de uma subestação de energia, a expansão do número de tomadas para armazenagem de contêineres refrigerados (reefer), a modernização dos portões de acesso ao pátio de operações (gate) e das instalações do prédio de manutenção e reparo, assim como a aquisição de 11 novos guindastes pórticos sobre pneus (RTG) e 17 caminhões de terminal (TT).

Exportações e importações movimentam mais de 10 milhões de toneladas

No último balanço divulgado pelo Terminal, que contempla os resultados até o fim de novembro, a soma do volume de cargas importadas e exportadas havia ultrapassado a marca de 10 milhões de toneladas (apenas volume de carga, sem contar o peso dos contêineres).

As exportações tiveram um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, número que passou de 481.153 TEUs para 586.000 TEUs. O maior incremento foi no embarque de commodities agrícolas, que subiu 33% e chegou à marca de 217.519 TEUs. Ainda assim, carnes e congelados mantém o protagonismo no Terminal de Contêineres de Paranaguá como sendo o segmento com o maior volume de exportações, atingindo a marca de 233.314 TEUs.

Já as importações subiram 20% entre janeiro e novembro de 2024, chegando a 298.004 TEUs. Os destaques foram para o segmento de bens de consumo (94.873 TEUs), que teve alta de 20%, e automotivo (80.884 TEUs), com alta de 11%.

Esse volume de cargas foi transportado pelos 910 navios que atracaram no cais da TCP ao longo dos 11 meses deste ano, número 21% superior às 749 embarcações registradas até novembro de 2023. “Em 2024, a oferta de serviços marítimos de longo curso foi ampliada e as operações de cabotagem foram retomadas, consolidando ainda mais a liderança nacional da TCP com um total de 25 escalas semanais. Além disso, com a atracação dos primeiros navios de 366 metros de comprimento — os maiores em operação no país — e o recente aumento do calado operacional, reforçamos ao mercado que a TCP está firmemente posicionada para se tornar um dos principais hubs portuários da costa leste da América do Sul”, pontua Carolina Merkle Brown, gerente comercial de armadores da TCP.