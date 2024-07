TCP celebra 376 Anos de Paranaguá, a cidade mãe do Paraná

Conheça a histórias de colaboradores parnanguaras e as iniciativas do Terminal que transformaram a comunidade nos últimos anos

Foto: Divulgação TCP

A relação entre porto e cidade é tão profunda e estratégica que faz parte da identidade da maioria das cidades portuárias. Por isso, nesta segunda-feira (29), data em que Paranaguá celebra 376 anos, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, se orgulha de fazer parte da história do município, impulsionando seu desenvolvimento econômico e social.

O Terminal emprega atualmente 1.566 colaboradores, sendo que 579 admissões foram realizadas apenas nos últimos dois anos. Jonas Albuquerque, coordenador de turno da TCP, foi contratado em janeiro de 2001, apenas três anos após a criação da empresa. Nascido e criado em Paranaguá, Jonas testemunhou o crescimento da cidade e do Terminal ao longo desses 23 anos, guardando memórias afetivas tanto da TCP quanto do município.

“Lembro que o meu bairro da infância era bastante residencial antes; hoje se transformou em uma grande área industrial”, recorda ele. “Eu estava aqui quando o terminal teve sua ampliação de pátio, e fiz parte do time que recepcionou e descarregou os primeiros guindastes portêineres. Paranaguá sempre foi a cidade mãe do Paraná, e hoje é conhecida por ter um dos portos mais organizados e produtivos da América do Sul”, acrescenta Jonas.

Gabrielly Cruz, coordenadora de gestão de fluxo e vazios na TCP há 14 anos, compartilha dessa visão. Quando era criança, gostava de passear na rua da praia com a família. Hoje, ela percebe que a transformação da cidade é evidente e que o Terminal é uma das empresas que atuou diretamente nesse desenvolvimento.

“A TCP e a comunidade local se ajudam bastante. O Terminal não só cria empregos diretos e indiretos, como também investe em programas sociais e infraestrutura. Tenho muitas esperanças para o futuro de Paranaguá e acredito que a TCP será fundamental para impulsionar o crescimento da economia local e melhorar a qualidade de vida por aqui”, afirma.

A força dos colaboradores parnanguaras tem ajudado a construir essa história. Washington Renan Bohnn, gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, acredita que o Terminal fechará 2024 com 1700 colaboradores. “Estamos com oportunidades em diversos setores e abriremos novas vagas para efetivos até dezembro. O crescimento no número de postos de trabalho reflete o nosso compromisso em impulsionar o desenvolvimento social e econômico em Paranaguá”, explica ele.

O gerente institucional e jurídico, Rafael Stein, acrescenta: “além de estimularem a geração de novos empregos, os investimentos da TCP no Terminal de Contêineres de Paranaguá têm impacto direto na economia local, uma vez que o aumento de produtividade da companhia também aumenta a arrecadação do município, que passa a contar com mais recursos para serem aplicados na melhoria de serviços para os cidadãos parnanguaras. Hoje, a TCP é uma das maiores arrecadadoras de impostos de Paranaguá”.

Projetos socioambientais: compromisso com a comunidade

O envolvimento da TCP com a comunidade vai além da geração de empregos. O Terminal tem o privilégio de estar instalado em uma baía protegida, em um lugar rico em cultura, belezas naturais e biodiversidade, e trabalha para preservar esses patrimônios por meio de suas iniciativas socioambientais.

Rafael Stein, gerente institucional e jurídico da TCP, ressalta a importância desses projetos que beneficiam diretamente a comunidade. Como exemplo, ele cita o Turismo de Base Comunitária, que favorece o empreendedorismo local, e a Troca Solidária, que facilita o acesso a alimentos e itens de necessidade básica a partir da reciclagem de resíduos.

“Outro compromisso que assumimos com orgulho é o incentivo à difusão e ao registro da cultura caiçara e indígena. Nosso objetivo não é apenas resguardar as tradições do povo parnanguara, mas também promovê-las, como fazemos por meio do Programa de Gestão de Bens Imateriais Fandango Caiçara e Culturais Guarani Mbya”, conta Stein.

Já na esfera do desenvolvimento sustentável, a TCP possui ações como a Remada Ambiental e a Coleta de Tampinhas. Ambos são exemplos de projetos que preservam o patrimônio natural do município, as águas e a biodiversidade de Paranaguá. Somente na última edição da Remada Ambiental, quase uma tonelada de resíduos foram recolhidos do Rio Itiberê.

“Para nós, é fundamental levar o debate sobre a conscientização ambiental para os nossos colaboradores e toda a comunidade parnanguara. Entendemos que faz parte da nossa missão na TCP gerar um impacto positivo na cidade que nos acolhe tão bem”, conclui Stein.