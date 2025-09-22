TCP disponibiliza ônibus para funcionários e colabora com redução de emissão de CO₂

No Dia Mundial sem Carro, a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá destaca os impactos da operação do ônibus fretado

Fabiane Pereira dos Santos vai diariamente de Matinhos a Paranaguá e tinha de pegar outro ônibus

Nesta segunda-feira (22), quando é celebrado o Dia Mundial sem Carro, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, destaca os impactos da operação do ônibus fretado oferecido aos funcionários desde o começo do ano.

Em apenas sete meses, a média de usuários cresceu cerca de 35%, passando de 264 em janeiro para 356 em julho de 2025. Com 16 viagens diárias entre a TCP, o Terminal Rodoviário Municipal e o Terminal Urbano de Paranaguá, o serviço ajuda a reduzir custos de transporte, riscos de acidentes de trajeto e a emissão de gases de efeito estufa.

Washington Renan Bohnn, gerente de Recursos Humanos e Qualidade da TCP, explica que “a disponibilização do ônibus fretado atende uma demanda dos colaboradores que necessitavam de transporte em horários que facilitem a chegada e o retorno do expediente. Além de trazer mais conforto e bem-estar, observamos que esta iniciativa tem sido importante para proporcionar maior segurança no trajeto e ainda reduzir a emissão de gases de efeito estufa, como temos menos motos e carros nas ruas”.

Bohnn ressalta que o aumento da adesão é resultado direto das pesquisas de satisfação realizadas com os colaboradores, que apontaram benefícios claros em conforto e segurança, e embasaram melhorias como ajustes nos pontos de embarque e desembarque, adequação dos horários conforme a saída de turnos e a inclusão de vans em momentos específicos. Hoje, o fretado circula diariamente das 7h50 da manhã até 1h15 da madrugada, garantindo maior conveniência aos usuários.

Na prática, os colaboradores percebem a diferença no dia a dia. Fabiane Pereira dos Santos, assistente de suporte logístico, viaja diariamente de Matinhos a Paranaguá de ônibus intermunicipal. Antes do fretado, ao chegar na rodoviária, ainda precisava buscar outra forma de chegar até a TCP.

“Com o fretado, sigo direto da rodoviária até o Terminal. Isso trouxe mais agilidade, eliminou gastos extras e tornou o trajeto mais confortável, especialmente em dias de chuva ou calor. Além disso, viajar em um transporte organizado, junto de colegas, me dá muito mais segurança”, relata.

O analista contábil André Vinicius Bubola de Andrade, há cinco anos na TCP, também percebeu mudanças significativas. Ele continua utilizando o transporte coletivo municipal em parte do trajeto, mas utiliza o fretado entre o Terminal Rodoviário e a TCP. “Antes, eu precisava pegar até quatro ônibus por dia para chegar ao trabalho. Muitas vezes, voltava a pé em horários noturnos, o que era inseguro, ou precisava gastar com aplicativo de transporte. O fretado tornou esse deslocamento muito mais rápido e confortável para mim”, afirma.

Além do benefício aos colaboradores, o fretado também impacta a mobilidade urbana. A média de 356 usuários mensais equivale a centenas de veículos particulares que deixam de circular pelas ruas de Paranaguá diariamente, ajudando a aliviar congestionamentos, reduzir emissões de gases de efeito estufa e os riscos de acidentes de trajeto. Assim, a iniciativa reforça o cuidado com os colaboradores e, ao mesmo tempo, contribui para tornar Paranaguá uma cidade mais sustentável.