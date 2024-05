TCP e Climatempo renovam parceria para monitoramento da baía de Paranaguá

Antecipação de adversidades climáticas, que têm sido cada vez mais intensas, permitem que terminal portuário adote medidas para garantir a segurança do pessoal e das operações portuárias

Foto: Divulgação

Neste mês de maio, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, renovou sua parceria com o serviço de meteorologia Climatempo para obter dados precisos sobre as condições climáticas nas regiões da baía de Paranaguá e de Ortigueira, localidades onde estão instalados os terminais da companhia.

A parceria estratégica, estabelecida desde fevereiro de 2021, permite ao Terminal ter acesso ao Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (SMAC), que disponibiliza dados meteorológicos em períodos de curto, médio e longo prazo. O gerente de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente da TCP, Kayo Zaiats, explica que “para garantir a segurança dos colaboradores, assim como a integridade dos equipamentos do Terminal e dos bens de nossos clientes, é necessário a realização deste monitoramento, pois ventos fortes, chuvas intensas e quedas de raios podem interromper as operações portuárias”.

Como parâmetro, o terminal adota protocolos específicos para avaliar as condições climáticas seguras para as operações portuárias. Por exemplo, quando há a previsão de ventos fortes, entre 35 e 54 quilômetros por hora, a equipe de operações da TCP fica em estado de atenção. Caso a meteorologia informe ventos acima de 54 quilômetros, a operação fica em estado de alerta.

“A medição desses e de outros parâmetros climáticos é executada por meio de diversas ferramentas, incluindo dados de estações meteorológicas e radares, imagens de satélite, modelagem, e também conta com a expertise de nossa equipe de meteorologistas, que estão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, sempre à disposição da TCP”, destaca Jéssica Mendes, meteorologista e executiva de contas da Climatempo.

Além de fornecer boletins diários com as previsões para os próximos cinco dias e emitir históricos detalhado de dados para referências futuras, o sistema de monitoramento também envia informações e alertas de forma automatizada via SMS, WhatsApp, e-mail e notificações por push para as equipes do Terminal.

“A Baía de Paranaguá representa um grande diferencial da TCP, uma vez que ela oferece abrigo contra ventos fortes, menor impacto de ondas e marés, e proporciona um microclima estável. Isso, somado a adaptação proativa do Terminal às mudanças no clima por meio do monitoramento da Climatempo, nos proporcionam maior eficiência operacional e assertividade na tomada de decisões”, completa Zaiats.

Sobre a Climatempo

A Climatempo é a maior empresa privada de consultoria meteorológica e previsão do tempo do Brasil e da América Latina. Desenvolve serviços de análises e previsões meteorológicas para empresas e instituições da área pública e privada, com serviços especializados que atendem diversos setores de atividades, como energia, mineração, agronegócio e logística, entre outros.

Para o público em geral, fornece informações sobre o tempo por meio do seu website e aplicativos, e boletins com previsão do tempo para diversos veículos de comunicação. Juntos, esses canais somam 20 milhões de usuários mensalmente.