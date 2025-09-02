TCP recebe recertificação da ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Todos os 33 processos do terminal foram auditados ao longo da primeira quinzena de agosto

Foto: TCP / Divulgação

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, acaba de conquistar a recertificação das normas ISO 9001 (Gestão de Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional). Todos os 33 processos do terminal, que formam o Sistema de Gestão Integrado (SGI), foram auditados ao longo da primeira quinzena de agosto.

“A recertificação das três normas é uma conquista que demonstra o comprometimento de toda a equipe do terminal. Atuamos para estabelecer uma mentalidade coletiva, voltada para o desenvolvimento do negócio, para a entrega de melhores resultados aos nossos clientes, para o cuidado com o meio ambiente e com a saúde e segurança dos nossos colaboradores. Esta abordagem holística faz parte do nosso Sistema de Gestão Integrado, que visa impactar de forma positiva todos os nossos stakeholders”, comenta o gerente de recursos humanos e qualidade da TCP, Washington Renan Bohnn.

A ISO 9001 comprova a adoção de elevados padrões de qualidade e o compromisso com a eficiência operacional, a satisfação dos clientes e a melhoria contínua. A TCP possui este certificado desde 2003.

A ISO 14001 assegura a eficácia do sistema de controle dos impactos ambientais das operações, abrangendo desde o consumo de energia até a gestão de resíduos e emissões.

Já a ISO 45001 atesta a atuação da empresa na proteção à saúde, bem-estar e segurança ocupacional dos colaboradores, com foco na identificação e prevenção de riscos.

Conquista inédita no Projeto KBT

Administrado pela TCP, o terminal de contêineres que compõe o projeto logístico intermodal KBT, localizado em Ortigueira (PR), também recebeu, de forma inédita, a certificação ISO 9001 neste ano. Inaugurado em 2021, o projeto conecta a planta Puma II, da Klabin, ao Terminal de Contêineres de Paranaguá por meio de um ramal ferroviário operado pela Brado Logística.

“Nos últimos quatro anos, o terminal da TCP em Ortigueira vem atingindo um maior grau de maturação junto ao Projeto KBT. Com uma equipe comprometida com a excelência dos serviços e processos executados na unidade, a conquista do certificado ISO 9001 reforça o engajamento da companhia com a melhoria contínua desta operação, que se reflete diretamente nos resultados alcançados nos últimos anos”, completa Bohnn.

Redução de riscos ocupacionais e cultura de segurança

Em março de 2024, a TCP conquistou pela primeira vez a certificação ISO 45001, reforçando seu compromisso com a saúde, bem-estar e segurança ocupacional dos colaboradores, atuando para identificar os riscos associados ao trabalho e a adotar medidas preventivas para evitá-los.

“A TCP adota uma cultura de segurança entre os colaboradores, na qual todos os processos são continuamente avaliados e aprimorados para eliminar ou minimizar quaisquer tipos de riscos. A implementação de treinamentos regulares de segurança, de procedimentos de emergência e de auditorias periódicas são práticas executadas regularmente, de modo a garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro para todos”, destaca Kayo Zaiats, gerente de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente da TCP.

Cuidado com o meio ambiente

A certificação ISO 14001 atesta a eficácia do sistema de controle dos impactos ambientais das operações da TCP, abrangendo aspectos como consumo de energia, emissões atmosféricas, gestão de resíduos e utilização de recursos naturais. A TCP foi uma das primeiras empresas no Brasil a implementar um Sistema de Gestão Ambiental certificado pela Norma ABNT, há quase 20 anos.

“O terminal possui políticas socioambientais muito bem definidas. Além de adotar medidas e realizar investimentos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover uma política sólida de gestão de resíduos, a TCP promove a educação ambiental dos colaboradores e da comunidade por meio de projetos periódicos, como a Remada Ambiental e o projeto Troca Solidária, que fortalecem os laços entre o terminal e a comunidade parnanguara”, afirma Zaiats.

Recordes e liderança na Região Sul

Em maio de 2025, um novo recorde de produtividade mensal foi alcançado no Projeto KBT, quando 4.912 contêineres foram movimentados, alta de 17% frente à máxima anterior, de 4.195 unidades, de abril do mesmo ano.

Também em maio, a TCP alcançou um novo recorde histórico na movimentação de contêineres, totalizando 141.788 TEUs (medida equivalente a um contêiner de 20 pés). Este resultado representa a segunda maior marca mensal de 2025, superando o desempenho de março, quando foram registrados 138.485 TEUs. Antes disso, o maior volume mensal foi alcançado em outubro de 2024, com 137.370 TEUs.

De acordo com a mais recente atualização do Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), no primeiro semestre de 2025, a TCP segue como líder na movimentação de cargas na Região Sul e a terceira maior do Brasil, com um volume total de 744.650 TEUs movimentados entre exportações, importações e transbordo.