Temporada de cruzeiros no Litoral do Paraná começa no dia 17

Navio Armônia no Terminal de Contêineres de Paranaguá | foto: MSC / Divulgação

A temporada de navios de cruzeiro no Litoral do Paraná recomeça no dia 17 de dezembro, em Paranaguá. Serão oito paradas semanais do navio Armonia, da companhia italiana MSC, com capacidade de 2.520 passageiros e 780 tripulantes. Eles farão os trechos Las Palmas (Espanha) a Itajaí, Ilhabela a Itajaí e Buenos Aires (Argentina) a Itajaí.

Centenas de turistas terão a oportunidade de desembarcar e conhecer mais da cidade histórica e de outros atrativos turísticos das cidades próximas.

A temporada de 2024/25 terá novamente a recepção do contingente de turistas em um espaço montado pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Cultural e do Turismo Sustentável (Adetur Litoral), na Praça Mario Roque, no Centro Histórico de Paranaguá.

A estrutura e condução dos passageiros – que desembarcam no Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) e, na sequência, são guiados até a praça – tiveram modificações para este ano, com foco em uma melhor organização e conforto. O Complexo Mega Rocio, onde os passageiros passam pela aduana e embarcam ou retornam ao navio, também está sendo revitalizado.

De acordo com Setu, na última temporada, o governo estadual investiu cerca de R$ 1 milhão para atender embarques e desembarques, incluindo a infraestrutura e climatização no Complexo Mega Rocio e da Praça Mário Roque.

Em outubro, comerciantes da Ilha do Mel receberam, gratuitamente, um curso de inglês gratuito para atendimento aos turistas, com foco naqueles que chegam em navios de cruzeiros. O Sesc /PR e Senac /PR ministraram o curso, patrocinado pela empresa pública Portos do Paraná, após uma solicitação da própria comunidade, que recebeu grande fluxo de cruzeiristas estrangeiros.

Recepção no Complexo Mega Rocio | foto: Roberto Dziura Jr/AEN

Cidades próximas atraíram passageiros

A primeira parada em Paranaguá, no dia 17, está prevista para as 8h, com turistas que embarcaram no porto de Las Palmas G. Canária, na Espanha. Na sequência, no dia 20, o MSC chega às 10h de um navio vindo de Ilhabela. Em dezembro (27) e em janeiro (dias 03, 10, 17, 24 e 31) chegam navios sempre às 8h, com origem de Buenos Aires, na Argentina. Todos os cruzeiros seguem ao final do dia para o Porto de Itajaí, no litoral de Santa Catarina.

Na edição passada, os passageiros dos navios eram sempre recebidos com música ao vivo – destaques ao chorinho e ao tradicional fandango caiçara –, estandes com venda e demonstração de produtos, comercialização de pacotes turísticos por pontos do Litoral do Paraná – como Morretes, Matinhos e Pontal do Paraná e também a Ilha do Mel, em Paranaguá –, além de outras atividades.

A expectativa é que, para este ano, as diversas programações culturais e atrativos sejam novamente apresentados aos viajantes, movimentando a cadeia produtiva do setor e a economia da região.

Confira o calendário:

17/12 – escala das 8h às 18h

20/12 – escala das 10h às 20h

27/12 – escala das 8h às 19h

03/01 – escala das 8h às 19h

10/01 – escala das 8h às 19h

17/01 – escala das 8h às 19h

24/01 – escala das 8h às 19h

31/01 – escala das 8h às 19h