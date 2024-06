Terminal de Contêineres de Paranaguá recebe máquina agrícola inédita que pesa 50 toneladas

Modelo da marca alemã Nexat veio da Bélgica e chegou à TCP após um mês de viagem

No final do mês de maio, a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, recebeu pela primeira vez uma máquina agrícola da marca alemã Nexat, modelo 140 Gen3. Após uma viagem de 30 dias entre Bélgica e Brasil, o equipamento foi descarregado no terminal e, posteriormente, enviado até o seu destino final, na Bahia. Esta é a segunda máquina da marca a chegar ao país.

Com 24 metros de comprimento, 2,80 de largura, e pesando 50 toneladas, o 140 Gen3 carrega o conceito de “máquina tudo em um”, pois ela é capaz de substituir diversas máquinas agrícolas graças a sua capacidade de acoplar diferentes módulos, o que permite ao veículo da Nexat realizar diferentes etapas do processo de cultivo, como a preparação do solo, plantio, pulverização, colheita, entre outros. Além disso, o modelo é elétrico e pode ser controlado de forma remota.

“Máquina tudo em um” – A Nexat 140 Gen 3 é capaz de substituir diversas máquinas agrícolas graças a sua capacidade de acoplar diferentes módulos | foto: divulgação/ Nexat

“Por se tratar de um equipamento de grandes dimensões, a movimentação da máquina da Nexat exige uma atenção da nossa equipe especializada em cargas projeto (cargas com pesos, medidas e dimensões maiores que as cargas convencionais), pois se trata de uma operação complexa que demanda um desenho logístico customizado e integrado, garantindo, assim, a integridade do bem de nosso cliente”, destaca Fabio Mattos, gerente de operações logísticas da TCP.

A equipe da TCP ficou responsável por realizar as operações de bordo e de terra do veículo, descarregando-o de um navio de cargas rolantes e, posteriormente, içando a máquina no caminhão de transporte com o auxílio de duas empilhadeiras retrateis de grande porte, conhecidas também como reach stackers (RS).

Momento em que a máquina foi içada por dois reach stackers para ser carregada no caminhão para transporte | foto: divulgação/ TCP.

Assim como a máquina alemã, o Terminal também movimenta uma grande quantidade de outros equipamentos de grande porte, como ônibus, colheitadeiras, escavadeiras, tratores, caminhões e veículos de combate blindados, que ultrapassam as dimensões adequadas para o embarque em contêineres. “Conhecidas como carga projeto, ou CPJ, as operações com este tipo de mercadoria demandam estudo prévio e capacidade operacional adequada para a realização do transporte, e a TCP conta com a estrutura e expertise necessárias para executar este serviço de forma ágil e minimizando quaisquer riscos de avarias”, completa Mattos.

O gerente comercial, de logística e de atendimento da TCP, Giovanni Guidolim, ressalta que “o Terminal investe continuamente para atuar como um terminal one stop shop para seus clientes, oferecendo soluções e serviços logísticos mais modernos disponíveis no mercado para uma gama diversificada de demandas, garantindo maior eficiência e agilidade de acordo com a necessidade individualizada de cada cliente”.

TCP movimenta mais de meio milhão de TEUs em tempo recorde

Em 28 de abril de 2024, a TCP atingiu a marca de 500.000 TEUs (medida equivalente a 20 pés de comprimento de contêiner) movimentados com 42 dias de antecedência em comparação ao registrado em 2023. Naquele ano, o feito ocorreu em 9 de junho.

No acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, a TCP movimentou 509.230 TEUs, crescimento de 38% em relação aos 368.720 de 2023. Segundo Guidolim “a aquisição de equipamentos, ampliando o parque de máquinas para 40 RTGs (guindastes pórticos sobre pneus) e 69 TTs (caminhões de transporte), assim como a conclusão das obras de reforma dos gates (vias de acesso rodoviário ao terminal) e a conclusão da expansão do pátio reefer, demonstram que os mais recentes investimentos realizados para melhorar a capacidade operacional do Terminal já geram resultados, tanto no aumento do volume movimentado, quanto na conversão de novos clientes, que vêm de diversos estados do país”.