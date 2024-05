Três homens são baleados em Pontal do Paraná por dividas com traficante

Foto ilustrativa: PMPR

Três homens foram baleados por uma mesma pessoa em dois lugares diferentes no balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná. Os atentados aconteceram na madrugada de sábado (11).

O primeiro caso aconteceu pouco depois da volta da meia-noite perto de uma balada. O atirador entrou no local e chamou a vítima pelo nome, que saiu para conversar e foi baleado do lado de fora.

O homem de 25 anos, foi atingido por quatro tiros – na barriga e tórax. O Siate o atendeu e o levou para o Pronto Atendimento do balneário. Policiais militares foram até a unidade e souberam a identidade do autor dos tiros. Em seguida, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Em uma boca de fumo do balneário, foram baleados dois homens, de 30 e 31 anos. Um foi ferido no braço, perna e abdômen e o outro na perna. Os dois foram levados para o Pronto Atendimento de Shangri-lá e o primeiro foi transferido, em seguida, para o Hospital Regional. Eles confirmaram para os policiais militares que o autor era o mesmo da situação anterior.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não o encontrou. Segundo informações, o autor seria um traficante e motivo dos atentados seria divida de drogas. Pontal do Pontal teve 11 homicídios em 2024. No Litoral, foram 59 assassinatos neste ano, 29 deles em Paranaguá.