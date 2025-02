Turismo da Itaipu fecha janeiro com crescimento e o dobro de argentinos

Foto: Jean Pavão/Itaipu

Depois de fechar 2024 com quase 500 mil visitantes, os atrativos do Complexo Turístico Itaipu (CTI) mantêm números elevados também no começo de 2025. Em janeiro, foram 59.964 visitas atendidas, com destaque para o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), que recebeu 6.114 turistas, um crescimento de 17,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro destaque foi o passeio Itaipu Especial, com 8.269 visitantes, aumento de 7,98%.

A exemplo do que acontece nas praias, a vizinha Argentina é a que aparece com maior crescimento de visitantes, um aumento de 114,53% na comparação com janeiro de 2024.

Dos atrativos da Itaipu, o passeio Itaipu Panorâmica continua sendo o mais procurado, com 40.495 visitas em janeiro. Em seguida aparecem o Itaipu Especial (8.269 visitantes), Refúgio Biológico (6.114), Itaipu Iluminada (2.553) e Exposição Itaipu Ecomuseu (também com 2.553 visitantes). O gerente do CTI, Marcelo Giongo, comemora os números. Para ele, “esse é um demonstrativo de que o ano tem tudo para ser bom para o turismo da Usina”.

Balanço de 2024

Em todo o ano passado, o Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela operação do turismo na Usina, registrou 485.990 visitantes. Os argentinos apareceram com maior presença, entre os turistas estrangeiros. Foram 5.754, à frente dos chilenos (3.447), norte-americanos (3.218), alemães (3.138) e chineses (3.080).

O passeio Itaipu Panorâmica foi escolhido por 329.424 visitantes. O tour de ônibus, de aproximadamente 1h10 de duração, contempla toda a área externa da usina, incluindo a pista dos condutos forçados (tubos brancos) e a crista da barragem. Também inclui dois pontos de parada: Mirante Central e Mirante do Vertedouro. Em segundo lugar, ficou o passeio Itaipu Especial (66.112 visitantes), mais completo, com parte do circuito dentro da Usina.