Turismo da Itaipu prepara operação especial para o Dia das Crianças

Foto: Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela operação do turismo na margem brasileira da Itaipu Binacional, preparou promoções e atividades especiais para o fim de semana do Dia das Crianças, comemorado no sábado, dia 12 de outubro.

No sábado (12) e no domingo (13), crianças de 0 a 11 anos não vão pagar pelo passeio Itaipu Panorâmica, o mais procurado pelos turistas. Para garantir a gratuidade, as crianças devem estar acompanhadas de pelo menos um adulto pagante e portar documento oficial com foto.

O horário do Itaipu Panorâmica também será estendido em uma hora no fim de semana, com saídas até as 17h.

Além da gratuidade e do novo horário, as crianças vão ganhar pintura fácil no Centro de Recepção de Visitantes (CRV), de onde partem os passeios; e serão recebidas com carrinho de pipoca e de algodão-doce no Mirante do Vertedouro, uma das paradas do passeio.

Outra atração serão os novos mascotes do Turismo de Itaipu, que serão apresentados ao público no fim de semana e poderão interagir e tirar fotos com as crianças.

No site do Turismo da Itaipu (www.turismoitaipu.com.br) os interessados têm mais informações sobre os passeios, tarifas e fazer reservas de ingressos.