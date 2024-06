Turismo de Itaipu recebe quase 9 mil visitas no feriado prolongado de Corpus Christi

Movimento teve aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado

Foto: Jean Pavão/CTI

De quinta-feira (30 de maio) até domingo (2 de junho), feriado prolongado de Corpus Christi, passaram pelos atrativos turísticos da margem brasileira da Itaipu 8.988 visitantes. O número foi 5% maior em relação ao feriadão religioso do ano passado. Para o período, foi preparada uma operação especial de atendimento, com horários estendidos e mais ônibus para os passeios.

Segundo Marcelo Giongo, gerente do Complexo Turístico Itaipu (CTI), que opera o serviço de turismo na usina, “o bom resultado se deve em grande parte ao profissionalismo da empresa que cada vez mais se prepara melhor para atender o visitante”.

O passeio Itaipu Panorâmica, o mais procurado pelos turistas, recebeu 6.113 visitas. Já o Itaipu Especial, outras 1.020 pessoas. O Itaipu Refúgio atendeu 821visitantes, o Itaipu Iluminada, 641, o Itaipu Ecomuseu, 309 e o Itaipu By Bike, 84.

O maior número de visitantes foi do Estado do Paraná, com 3.106 visitas registradas, seguido por São Paulo, com 2.634 turistas e Santa Catarina, com 1.044 pessoas.

O melhor movimento se deu no sábado (1º de junho), com 3.128 visitas, seguido da sexta-feira (31 de maio), com 2.292 visitantes, quinta-feira (30 de maio), com 2.154 e domingo (2 de junho), com 1.414 turistas.