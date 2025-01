Turistas do Litoral e praias do Noroeste recebem informações dos destinos do Paraná

Fotos: Setu-PR

A Secretaria de Estado do Turismo e o Viaje Paraná estão presentes em 11 postos do Verão Maior Paraná, promovendo atendimentos, recreação e divulgando o turismo. Os atendimentos acontecem por meio de profissionais e acadêmicos selecionados para a temporada, com abordagens à beira mar ou ainda nos postos fixos de atendimento.

Nos espaços de informações turísticas, os visitantes podem sanar dúvidas, conhecer mais dos atrativos do Estado e adquirir materiais de promoção do setor – como os novos mapas paranaenses do Ecoturismo & Aventura e Turismo Náutico & Pesca. No local também existem brinquedos e jogos didáticos com temáticas relacionadas ao turismo paranaense, outra forma de apresentar o setor às crianças.

LITORAL – Na região, que concentra a maior parte do público da temporada de verão, os turistas têm a sua disposição oito postos de atendimento turístico. Os viajantes têm aprovado a estrutura, organização e beleza das praias e balneários litorâneos.

German Caffa, argentino nacionalizado paraguaio, veio de Assunção com a família para visitar Pontal do Paraná. “É a primeira vez que estamos no Estado, e estamos adorando porque as praias são muito bonitas. Queremos muito conhecer o passeio até a Ilha do Mel, muita gente têm nos recomendado”, disse.

Connor Creech, de Richmond VA, nos Estados Unidos, contou sua experiência com a esposa até o embarque para a Ilha do Mel. “Estamos super animados por estar aqui. É a nossa primeira vez visitando o Brasil. Já notamos a beleza desse lugar e queremos conhecer mais desse destino do qual tanto nos falam”, contou.

Os postos de atendimento na região do Litoral estão localizados no Embarque para a Ilha do Mel (Pontal do Sul), Praia de Leste, Guaratuba, Caiobá, balneário Flamingos, Ipanema e Shangri-lá. Além de um posto itinerante, que percorre outras cidades importantes como Guaraqueçaba, Morretes e Antonina, além de bairros litorâneos, promovendo divulgações turísticas do estado.

NOROESTE – Os destaques da região ficam por conta das praias e balneários de água doce e cristalina, com municípios banhados pelos rios Paraná e Paranapanema. Os turistas encontram três postos de atendimento turístico da temporada, localizados em Porto Maringá (na cidade de Marilena), Porto São José e Porto Rico.

Adriano Carlos dos Santos, de Arapongas, região Norte, comenta que a sua experiência em Porto Rico é superada a cada ano. “Escolhemos visitar o município novamente, porque cada vez a experiência é melhor e mais completa. Um local agradável, com passeios náuticos e boa faixa de areia. Além dos atendimentos do Verão Maior Paraná, promovendo atividades, principalmente para as crianças. Recomendo tanto aos paranaenses quanto para quem é de fora”, afirmou.

Gabriel Tamiozo, de Goiânia (GO), elogiou os atendimentos do turismo no Noroeste durante o Verão Maior. “É a quarta vez que visito Porto Rico, e a cada ano os atendimentos e atividades se superam em qualidade. Essa temporada é um enorme diferencial para a região”, disse.