TV Assembleia mostra projeto independente de surf de base em Guaratuba

Foto: Connexa Surf / @connexasurf

O programa Conexão Radical, da TV Assembleia, divulgou projeto Connexa Surf, uma iniciativa independente do poder público local, que há dois anos forma atletas em Guaratuba, de forma gratuita.

O idealizador é Cássio Luiz Marques, educador físico e treinador. Desde outubro de 2022, o treinamento com os atletas de base da cidade tem foco em dois objetivos principais: reconectar Guaratuba ao cenário do surf paranaense e brasileiro, que a cidade perdeu, formando uma equipe de base com potencial de competir em alto nível e criar um espírito de responsabilidade do atleta com a sociedade e com o seu próprio futuro.

No programa Conexão Radical, Marques conta que tem apoio de duas empresas privadas e seu sonho é ampliar o o trabalho para mais crianças e transformar um projeto de especialização no surf em um projeto social.

Hoje a equipe é formada por 8 atletas, entre 7 e 17 anos, e está com lista de espera para a inclusão de novos esportistas. Os treinamentos acontecem semanalmente dentro e fora d’água. Com técnicas de solo e do skate simulador, a equipe desenvolve a memória muscular e consciência corporal para aperfeiçoar a maneira de surfar. Já o treinamento no mar é realizado tanto através de vídeo análise, quanto simulações de bateria para as competições.

Cássio Marques conta que “o foco e a disciplina são as chaves para alcançar todos os resultados almejados. Às vezes encontramos atletas muito talentosos, mas que não sabem trabalhar com esses dois princípios. Ser disciplinado é fazer o que tem que ser feito, na hora que precisa ser feito, evitando pequenos prazeres que nos tiram do caminho. E ter foco é saber lidar com os ‘nãos’ e com as dificuldades que aparecem no meio do processo mantendo os olhos no objetivo”.

Dentre os pré-requisitos para participar da equipe destaca-se o compromisso do surfista em estar devidamente matriculado e frequentando uma instituição de ensino, seja ela pública ou privada, bem como apresentar desempenho acadêmico dentro da média da instituição. Da mesma forma, os atletas precisam se comprometer em apresentar boa conduta em tudo que envolve o esporte e o ambiente das competições.

Recentemente 6 atletas treinado por Marques foram contemplados com a bolsa atleta do Programa Geração Olímpica da Copel em Parceria com o Governo do Estado, feito inédito para a Cidade.

O programa, apresentado por Angélica Alves, foi ao ar no dia 7 e repetiu no dia 9. Também está disponível no Youtube.