UFPR abre inscrições para cursinho gratuito para Matinhos e Pontal do Paraná

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) abre inscrições para cursinho solidário em Pontal do Paraná e Matinhos. O “ECurSo – Equidade e Conhecimento é um curso preparatório para os processos de seleção das instituições públicas de ensino superior: vestibular e Enem.

O projeto é direcionado para jovens e adultos residentes em Pontal do Paraná e Matinhos. As vagas são para quem está cursando ou já concluiu o Ensino Médio em escolas públicas.

As inscrições estão abertas até 4 de agosto. Para participar, é necessário acessar a página de Editais da Integra, e acompanhar o Edital e o Formulário de Inscrição.

São 45 vagas. O resultado deve sair no dia 7 de agosto. Os classificados farão a matrícula presencialmente durante a primeira semana de aula, a partir do dia 13 de agosto de 2024.

As aulas serão ministradas nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras das 15h30 às 17h30, contemplando as áreas definidas: Física, Química, Matemática, Português e Biologia.

O local é o Centro de Estudos do Mar da UFPR – Unidade do balneário Mirassol, em Pontal do Paraná.