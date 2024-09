UFPR e Prefeitura de Pontal do Paraná discutem parceria no transporte de estudantes

Foto: UFPR

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) tem realizado um conjunto de esforços para a construção de soluções para o transporte de estudantes do litoral. Articulado pela Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi Integra/UFPR, a iniciativa tem como prioridade possíveis parceiras com os municípios de Paranaguá, Pontal do Paraná e Matinhos.

Nos últimos dias, a UFPR recebeu representantes da Prefeitura de Pontal do Paraná, para debater sobre o transporte de estudantes das unidades do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM) e Setor Litoral (UFPR Litoral).

Atualmente, os estudantes de Pontal do Paraná e também do Setor Litoral, em Matinhos, se deslocam entre os campus por meio de uma linha da UFPR denominada “Interpraias”. De acordo com informações do CPP-CEM, são sete viagens realizadas por dia pela linha, percorrendo mais de 300 km, para média aproximada de transporte de 160 estudantes que usam o ônibus.

O objetivo foi tratar de parceria entre UFPR e o município de Pontal do Paraná para o funcionamento do transporte dos alunos, com investimentos e contrapartidas pela Prefeitura.

Uma das iniciativas, segundo o diretor do CEM, José Guilherme Bersano Filho, seria o município assumir os itinerários, abrangendo os balneários onde os estudantes moram e aumentando horários de atendimento, com ônibus do contrato de transporte do município. “A perspectiva é beneficiar diretamente os estudantes através da maior flexibilidade de horários, melhor adequação à demanda de transporte e mais conforto em relação à lotação”, afirmou

Para o diretor da Integra/UFPR, professor Renato Bochicchio, “as prefeituras são parceiras imprescindíveis para a construção da melhor condição de transportes dos estudantes. Cabe à UFPR articular e colaborar para a implantação dessa política pública essencial para a permanência estudantil”.

Com o início das negociações entre universidade e Prefeitura, estudos devem ser realizados para aprimorar a implementação das linhas.

Conduzido pelo reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, participaram da reunião Renato Bochicchio, o diretor do CPP-CEM, José Guilherme Bersano Filho e representantes da Prefeitura de Pontal do Paraná.