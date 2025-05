UFPR Litoral e CEM promovem Feira de Cursos e Profissões

No dia 1º de junho, estudantes e todos os interessados poderão conhecer e tirar duvidas sobre os 18 cursos de graduação do Setor Litoral e do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM-UFPR), além da estrutura física e os serviços que a Universidade oferece para seus estudantes.

A Feira será na UFPR Litoral, na Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos. O evento é gratuito, os portões estarão abertos das 9h às 17h e não há necessidade de agendamento.

Além de se informar sobre os cursos de graduação, os visitantes poderão conhecer projetos de extensão, de pesquisa, iniciação científica, programas de educação tutorial (PET), cursos de pós-graduação, entre outros. Ainda terá uma programação cultural e atividades de lazer.

Segundo a coordenadora do evento, professora Isabel Martines, a Feira tem o objetivo de apresentar à comunidade seus cursos, projetos e ações. “É uma oportunidade para tirar todas as dúvidas sobre o vestibular e sobre as políticas de acesso e permanência no ensino superior. Neste dia, nossos laboratórios, biblioteca, auditório e todas as demais estruturas estarão abertas para receber as pessoas que desejam conhecer e se aproximar da universidade pública e gratuita. Teremos atrações para todas as idades, é um programa imperdível para toda a família”, explicou a coordenadora.

O evento ocorre enquanto as inscrições para o vestibular 2026 estão abertas. Os candidatos que têm o CadÚnico podem concorrer às vagas sem pagar taxa de inscrição – até o dia 23 de maio.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular UFPR 2026 ficam abertas até o dia 6 de junho, exclusivamente pelo site do Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br).

Do total de vagas, pelo menos 50% são reservadas para estudantes de escolas públicas ou de escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público. Dentro desse percentual, há reserva de vagas para pessoas de baixa renda (até um salário mínimo mensal por pessoa da família) pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O restante das vagas é para a ampla concorrência. A UFPR ainda oferece, em cada curso, uma vaga suplementar para pessoas com deficiência, para a qual qualquer candidato pode se inscrever, desde que comprove sua condição de pessoa com deficiência.

VESTIBULAR UFPR 2026 – PRINCIPAIS DATAS

Até 06/06 – período de inscrições

23/05 – último dia para solicitar isenção de taxa – com CadÚnico

06/06 – prazo final para geração do boleto da taxa de inscrição

09/06 (meio-dia) – último dia para alteração dos dados de inscrição

09/06 – último dia para pagamento da taxa de inscrição

Até 09/06 – período para que candidatos indígenas, quilombolas e com deficiência enviem documentação comprovatória

Até 09/06 – período para solicitação de atendimento especializado e envio dos documentos necessários

Até 11/06 – período para envio de documentos para comprovação de baixa renda

17/07 – divulgação dos candidatos pretos e pardos convocados para bancas de validação

24/07 a 07/08 – bancas de validação para candidatos pretos e pardos

05/10 – aplicação da prova da primeira fase

28/10 – divulgação da lista de convocados para a segunda fase

30/11 e 1º/12 – aplicação das provas da segunda fase

16/01/2026 – resultado final do Vestibular 2026.