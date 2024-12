UFPR Litoral lança almanaque do programa Mundo Mágico da Leitura

O programa de extensão Mundo Mágico da Leitura, vinculado ao curso de Licenciatura em Artes do Setor Litoral da Universidade Federal do Paraná, lança a primeira edição do Almanaque Mundo Mágico da Leitura. Além de ser disponibilizado gratuitamente, o material, que inclui sessões de leitura, texto teatral e passatempos, deve ser utilizado em escolas da rede pública.

O material didático, voltado ao público infantil, infanto-juvenil e professores, marca o aniversário de 15 anos do programa. O fascículo é fruto da parceria entre o Mundo Mágico, o curso de Jornalismo e o projeto de extensão Centro de Criatividade, responsável pela criação artística.

História do Mundo Mágico da Leitura

Fundado em 2008 como projeto, o Mundo Mágico da Leitura (MML) tinha como objetivo de ensinar a leitura para crianças de forma diferenciada. As ações eram desenvolvidas em parceria com escolas municipais de Matinhos.

A iniciativa passou a ser programa de extensão em 2012 e, desde 2015, foi incluída no Plano Municipal de Educação de Matinhos. Entre as principais atividades estão sessões de leitura e dramatização de textos (utilizando recursos como teatros e bonecos), executadas com turmas da educação infantil e ensino fundamental de várias escolas da cidade.

O programa já realizou mais de três mil sessões culturais distribuídas entre sessões de leitura, de contação de história, de dramatização, teatro de fantoche e vídeos publicados durante a pandemia. Desde 2009, 18 mil crianças e adolescentes participaram das atividades e aproximadamente 300 estudantes da UFPR estiveram envolvidos nas ações.

Atualmente, o Mundo Mágico da Leitura conta com os seguintes projetos vinculados: Lendo as Entrelinhas, Vivenciando História, Podcast Podlê e o Almanaque do Mundo Mágico da Leitura.

Saiba mais aqui.

Acesse aqui o Almanaque

Por Aline Fernandes / UFPR