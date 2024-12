Um desabafo sobre o tratamento fora de domicílio de Guaratuba

Texto de Rui Pires

Saúde pública de Guaratuba é uma piada. A bem da verdade, uma anedota, para não dizer irresponsabilidade de uma administração que, graças ao povo, não conseguiu emplacar a sucessora e parece que as “pontas” políticas estão prevalecendo ao final de 8 anos de mandato.

Ocorre que vários guaratubanos recebem tratamento especializado em hospitais de Curitiba e região. São transportados com periodicidade agendada; marcam suas passagens junto ao setor de transporte da Secretaria de Saúde. Para surpresa de muitos, no último dia 16/12/24 foram recepcionados com o aviso que não haveria o transporte…que o “carro” está em manutenção. Cada qual com atendimento marcado teve que se virar.

Interessante é que os veículos de transporte foram ou teriam sido “encaminhados para revisão do sistema de freios pela empresa”, visando, assim, “maior segurança aos usuários”!!??.

Excelente medida. Porém, a Secretaria da Saúde para esse tipo de ação conta apenas com um “carro”? E somente agora, neste período de fim de mandato o prefeito concorda que os dependentes desse benefício sejam prejudicados? E pior, o aviso é dado na véspera das consultas….

É lógico que há algo de podre no “reino da Dinamarca”. Aliás, nos parece perseguição contra a próxima administração que venceu o atual prefeito mesmo com o apoio do “papai” que não conseguiu se reeleger deputado estadual, ficando como primeiro suplente e no toma lá dá cá político partidário teve seu prêmio de consolação. Assim funciona o sistema político, infelizmente.

O prefeito Maurício Lense enfrentará esse tipo de herança na pasta da Saúde já a partir de sua posse, em 1º de janeiro. Desejamos sucesso a ele, para o bem de todos nós, guaratubanos.

Boa sorte, Guaratuba!

Boa sorte, prefeito Maurício Lense!

(17/12/2024)

Rui Pires é radialista, com uma longa e consagrada carreira no Paraná e mora em Guaratuba.

No dia seguinte à situação que Rui Pires presenciou, a Prefeitura de Guaratuba mostrou uma van novinha para transporte de pacientes, enviada pelo Estado, na véspera do verão. O veículo ficou disponível para posar para fotos com políticos.

Nesta sexta-feira (20), o cidadão vai tentar novamente agendar o transporte.

Como sempre, o espaço está disponível para esclarecimentos da Prefeitura de Guaratuba.