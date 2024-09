Um guia passo a passo para converter imagem em texto

Você está procurando maneiras de converter imagens em texto editável? Neste guia, vou mostrar os passos que você pode seguir para converter sua imagem em texto de forma rápida e precisa.

Há muitas maneiras de converter uma imagem em texto, como usar ferramentas online, MS Word, Google Lens, software pago, Google Drive e Docs, etc. Além disso, há vários aplicativos móveis que também podem executar essa tarefa, como o Cam Scanner.

Etapas para converter uma imagem em texto

Como discuti antes, várias opções estão disponíveis para a conversão de imagens em texto editável. Vou descrever as duas maneiras mais fáceis, ou seja, Online OCR Tools e Google Lens. Vamos nos aprofundar nas etapas que você precisa seguir em ambas as ferramentas para processar suas imagens.

1. Ferramentas de OCR on-line

OCR (reconhecimento óptico de caracteres) é uma tecnologia avançada que detecta caracteres legíveis dentro de uma imagem e os transforma em texto editável. O processo é quase similar na maioria das ferramentas.

Abaixo, demonstrei uma dessas ferramentas, ou seja, Imagetotext.info, que você pode usar para converter imagem em texto. Ao optar pelos passos abaixo, você pode facilmente converter imagens em texto usando qualquer ferramenta OCR online.

Etapa 1: envie sua imagem para a ferramenta

Para começar, você precisa primeiro enviar sua imagem.

Para fazer upload, você precisa abrir a ferramenta no seu dispositivo. Você precisa de um navegador da web para abrir a ferramenta. A ferramenta (Imagetotext.info) que estou demonstrando também está disponível no aplicativo no iOS, Play Store, Microsoft Store e Apple Store. Abaixo, mostrarei como ela funciona na web.

Abra um conversor de imagem para texto no seu navegador. Clique em procurar e escolha sua imagem. Você também pode arrastar ou colar sua imagem dentro da caixa de entrada. Algumas ferramentas também permitem a inserção de links para processar as imagens online.

Etapa 2: Iniciar a conversão

Assim que o upload for concluído com sucesso, é hora de converter sua imagem em texto editável. Para isso, você precisa clicar no botão “Converter”, como mostrado na imagem abaixo. Não feche a janela durante o processamento. Aguarde até que a caixa de saída apareça.

Etapa 3: Copie ou baixe a saída

Após a conclusão do processo, a caixa de saída aparecerá com o texto. Você pode copiar e baixar o texto como arquivo (.txt).

Para copiar, você pode pressionar o ícone de cópia no lado direito ou também selecionar manualmente o texto com o mouse. Para salvar o arquivo, basta clicar no ícone de download à direita, logo abaixo do ícone de cópia.

Abaixo está o resultado que obtive após baixar o arquivo (.txt) de uma imagem processada usando a ferramenta OCR.

2. Lente do Google

Agora que discutimos a conversão de imagens em texto usando a ferramenta OCR, deixe-me mostrar como você pode executar essa tarefa usando o Google Lens.

Etapa 1: Carregar arquivo de imagem

Para carregar seu arquivo de imagem, abra o Google no seu navegador. Você encontrará um pequeno ícone de câmera multicolorido dentro da barra de pesquisa no lado direito. Clique nele.

Após pressionar o ícone, uma caixa aparecerá na tela pedindo para você carregar ou arrastar o arquivo. Carregue seu arquivo clicando no arquivo de carregamento e escolhendo-o ou simplesmente arrastando-o para dentro da caixa. Se sua imagem estiver disponível online, basta inserir o link e clicar em pesquisar.

Etapa 2: Copie o texto

Depois de carregar sua imagem, uma caixa pop-up aparecerá junto com três opções, ou seja, Search, Text e Translate. Você tem que escolher a opção “Text” como mostrado na figura abaixo.

Ao escolher o texto, no lado direito aparecerá uma caixa pedindo para você “Selecionar todo o texto”. Clique nela.

Ao pressionar “Selecionar todo o texto”, uma nova tela aparecerá com várias opções. Você tem que escolher “Copiar texto”. Seu texto foi copiado, use-o conforme necessário.

Infelizmente, o Google Lens não oferece o download do texto em nenhum formato de arquivo.

Encerrando

Converter imagens em texto não é mais uma tarefa difícil de fazer, graças às várias ferramentas e softwares avançados. Acima, discuti as maneiras que são fáceis de adaptar e fornecem resultados precisos. Espero que, seguindo as etapas deste guia, você possa converter sua imagem em texto com facilidade.