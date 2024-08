Usina de Itaipu recebe em julho mais de 60 mil turistas

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

No mês de julho, marcado pelas férias escolares no Brasil, 60.371 turistas vieram visitar a usina de Itaipu. O movimento foi 2% maior em comparação ao mesmo período do ano passado, quando passaram pela hidrelétrica 59.147 visitantes. O Complexo Turístico Itaipu (CTI) também registrou maior procura de estrangeiros pelo atrativo, que subiu de 66 países para 70. O aumento foi de quase 5%.

Os brasileiros foram a maioria, com 56.496 visitantes, ante 55.026 turistas em 2023. Já os argentinos seguem em segundo lugar, com 1.173 pessoas. Do Uruguai vieram 232 pessoas e do Chile, outros 173 visitantes.

Para o gerente do CTI, Marcelo Giongo, o aumento da procura não só de brasileiros, mas especialmente dos turistas estrangeiros, superou as expectativas. “Estávamos esperando o mesmo número do ano passado, mas acabamos sendo surpreendidos por um movimento maior, o que nos deixa muito felizes. A cada dia tentamos inovar ainda mais, melhorando nossa infraestrutura, para receber melhor os nossos visitantes. A estratégia tem dado certo”, avalia.

Os mais visitados

O Itaipu Panorâmica foi o passeio mais procurado, com 44.122 pessoas fazendo um tour de ônibus pela usina, com dois pontos de paradas, um no Mirante Central e outro no Mirante do Vertedouro.

O Itaipu Especial, que inclui parada no topo da barragem e visita no interior da usina, recebeu 6.756 turistas. Já o Itaipu Refúgio Biológico, com trajetos em meio à natureza, atraiu 4.663 pessoas.

O Itaipu Iluminada, espetáculo com apresentação temática e show de iluminação na barragem da usina, acompanhado por trilha sonora, registrou a entrada de 2.394 visitantes; e o Ecomuseu, 2.158 pessoas.

Para mais informações, acesse http://www.turismoitaipu.com.br.