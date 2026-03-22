Verão Maior Paraná anuncia despedida surpresa com 4 shows na Ilha do Mel

Festival no próximo fim de semana encerra Verão Maior Paraná 2025/2026 com uma programação inesperada

A Ilha do Mel, um dos principais cartões-postais do Litoral, será o palco de uma despedida nova do Verão Maior Paraná. Nos dias 27 e 28 de março, o festival promove quatro grandes shows nacionais: Vitor Kley, Maskavo, Lagum e Maneva.

Neste ano, a programação no Litoral reuniu 2,5 milhões de pessoas, consolidando-se como o maior público da história do evento. Ao todo, foram 38 apresentações gratuitas ao longo de cinco finais de semana, abrangendo diversos estilos musicais.

“Queremos comemorar os excelentes resultados desta edição e reafirmar que o Verão Maior Paraná é o maior festival gratuito do Brasil, integrando shows nacionais, competições esportivas e atividades de lazer”, destaca o secretário estadual do Esporte e coordenador-geral do projeto, Helio Wirbiski.

“Pela primeira vez, incluímos o festival em um local diferenciado no Litoral. A iniciativa visa valorizar a Ilha do Mel como patrimônio natural e fomentar a economia, a cultura e o turismo local”, complementa Aline Campos, diretora artística e de produção do Verão Maior Paraná.

PROGRAMAÇÃO – Na sexta-feira (27), na Praia de Encantadas, Vitor Kley sobe ao palco às 18h30, seguido pela banda Maskavo, às 20h30. Já no sábado (28), a festa se desloca para a Praia de Brasília, com apresentações da banda Lagum (18h30) e do grupo Maneva (20h30). Todos os shows são gratuitos.

Para garantir a preservação ambiental, o limite diário de 5 mil pessoas na Ilha do Mel será respeitado. O acesso à Unidade de Conservação é feito exclusivamente por barcos ou táxis náuticos.

As embarcações partem de Pontal do Sul (travessia de cerca de 30 minutos, com custo em torno de R$ 35) ou de Paranaguá (trajeto de aproximadamente 1h30, com custo de R$ 53). As travessias regulares ocorrem entre 8h e 18h, mas os horários podem variar conforme a demanda e o tipo de transporte escolhido.

A Unidade Administrativa da Ilha do Mel (UNADIM) acompanhará toda a programação, sendo responsável por gerir, fiscalizar e ordenar o uso do solo e as atividades na unidade de conservação durante os eventos. As contratações dos shows são balizadas pelo Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Shows de despedida do Verão Maior Paraná 2026:

Praia de Encantadas – 27/03

18h30: Maskavo

20h30: Vitor Kley

Praia de Brasília – 28/03

18h30: Lagum

20h30: Maneva