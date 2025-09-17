Correio do Litoral
Pontal do Paraná participa pela segunda vez da FIT América Latina

Redação
Município integra estande do Viaje Paraná na FIT América Latina, em Buenos Aires, uma das maiores feiras do setor no continente

A Prefeitura de Pontal do Paraná estará presente na Feira Internacional de Turismo da América Latina que acontece em Buenos Aires, entre os dias 27 e 30 de setembro. O município integra a comitiva do Viaje Paraná, que reúne representantes estaduais para apresentar destinos e atrativos ao mercado estrangeiro.

Para a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná, Luciana Goldschmidt Costa, a presença em feiras internacionais tem ampliado a visibilidade do município fora do Brasil.

Segundo ela, a participação em edições anteriores resultou em aumento do interesse de visitantes estrangeiros, registrado pelos meios de hospedagem locais. Luciana explica que essa atuação contribui para consolidar a marca turística “Pontal, a Sua Praia” e fortalecer o Litoral do Paraná no cenário internacional.

O município aposta na integração com outros destinos paranaenses para atrair novos públicos, diversificar a oferta e estimular a economia local. A estratégia, segundo a secretária, inclui promover o turismo de sol e mar aliado a experiências de lazer, gastronomia e cultura.

Nesse contexto, o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, destaca a importância de aproximar diferentes setores: “O nosso objetivo é unir o público e o privado na promoção do turismo estadual. Levando as empresas para os eventos internacionais, estamos estimulando os negócios do setor. Ao mesmo tempo em que divulgamos os nossos atrativos, o público estrangeiro também passa a enxergar o Estado como um destino qualificado, com bom atendimento e variedade de serviços.”

A presença de Pontal do Paraná na feira em Buenos Aires reforçará o posicionamento do município como destino turístico no mercado internacional e integrará a agenda de ações que conectam o litoral paranaense a novos visitantes e oportunidades de negócios.

