Vice-prefeita Evani assume Secretaria de Educação de Guaratuba

Evani Justus e Mauricio Lense | foto: Arquivo

A vice-prefeita Evani Justus assumiu o cargo de secretária de Educação de Guaratuba. Ao Correio do Litoral ela disse que irá conversar com o prefeito Mauricio Lense antes de fazer um pronunciamento oficial sobre primeiras ações, mas informou que tomou posse e já está fazendo “algumas mudanças”.

Evani, duas vezes prefeita, substitui a empresária e ex-candidata a vereadora Mara Lúcia de Souza Rauh. “Informo a toda minha equipe de colaboradores que não mais respondo pela Secretaria Municipal da Educação do município. Surgiram algumas divergências em relação às minhas expectativas e consolidação do meu trabalho a ser desenvolvido”, explica em comunicado divulgado na Rádio Litorânea.

A divergência é confirmada pela administração em nota publicada no Guará News:

“O Município de Guaratuba expressa seu agradecimento pelo trabalho realizado por Mara Rauh durante mais de dois meses em que esteve à frente da Secretaria Municipal da Educação.

Nesta sexta-feira (14), foi oficializada sua exoneração do cargo, motivada por divergências profissionais com a administração municipal.

A Prefeitura reconhece o empenho de Mara nesse período e reafirma seu compromisso com a continuidade dos projetos e ações voltados para a educação no município.

Assume a vice-prefeita, Evani Justus, que já estava colaborando diretamente nesta pasta tão importante para o município.”

A exoneração de Mara Rauh e a nomeação de Evani foram publicadas no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (14). O decreto que nomeia a nova secretária reforça que “o acúmulo de cargos não importa em acúmulo de subsídios, mantidos, tão somente, seu subsídio como vice-prefeita”.

Polêmicas – No início da gestão, a Secretaria de Educação foi alvo de polêmicas na Câmara Municipal, em virtude da concessão de gratificação de 60% a um auxiliar de educação. Na última segunda-feira (10), educadores acompanharam a sessão da Câmara e reivindicaram que o benefício fosse estendido a toda a categoria.