Representantes da usina estiveram no Porto de Paranaguá para trocar experiências nas ações de segurança em fronteira

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

Representantes da Itaipu Binacional visitaram, na última terça-feira (13), as instalações do Porto de Paranaguá e da Unidade Administrativa de Segurança Portuária/Guarda Portuária. A visita teve como objetivo promover um intercâmbio de ações voltadas para a segurança entre a usina e a Portos do Paraná. Apesar das diferenças entre um porto e uma usina hidrelétrica, as duas empresas estão localizadas em fronteira e têm problemas comuns envolvendo o crime organizado.

Itaipu foi representada pelo gerente da Divisão de Segurança da Central, Wilson José de Souza; gerente da Divisão de Apoio à Segurança, Cristiano Felipe Tarini; e Izolda Fernandes Tristão, da Divisão de Planejamento e Atividades Especiais.

“Viemos conhecer como funciona a segurança dos portos desde os acessos, como são feitos todos os controles e também a área de navegação restrita e a área de fiscalização. A Itaipu Binacional tem esse cenário com o reservatório, uma área operativa, e temos que ter uma atenção especial a essa área de navegação. Viemos ao Porto de Paranaguá ver o que pode ser aplicado para a Itaipu em níveis de segurança”, explicou Wilson.

“É uma grande satisfação pra nós ter a empresa com maior geração efetivada de energia limpa do mundo, de administração binacional e de referência empresarial, interessada em conhecer a Portos do Paraná, nossas atividades, melhores práticas e, mais especificamente na oportunidade a dinâmica da nossa segurança portuária e suas imprescindíveis interfaces com demais órgãos e forças públicas de segurança. É uma primeira oportunidade de troca de experiências que pavimenta caminho para o avanço de outras voltadas ao ESG, à sustentabilidade e à inovação”, destacou o secretário-geral da Presidência da Portos do Paraná, Felipe Gama.

Para o diretor jurídico da Portos do Paraná, Marcus Freitas, é uma troca de experiências importante e que fortalece as duas instituições. “Fizemos essa troca de experiências na área de segurança, mas também nas áreas de meio ambiente e jurídica”, apontou o dirigente.

Com experiência em atuação na Fronteira Oeste como major da Polícia Militar e, agora, como comandante da UASP/Guarda Portuária há mais de cinco anos, Cesar Kamakawa ressalta que tanto o Porto quanto a Itaipu têm temas em comuns na questão de segurança e, por isso, esse intercâmbio deve ser bastante proveitoso para as duas instituições.

“Podemos passar aos nossos visitantes como funciona a questão de segurança nos Portos de Paranaguá e Antonina, mas que pode ser empregada na área de Itaipu. Posteriormente, nós iremos retribuir a visita e trazer conhecimento e boas práticas que possam ser implementadas por aqui”, apontou.

A visita contou também com a participação e o apoio da Patrulha Costeira da Polícia Militar.

Fonte: Itaipu Binacional, com informações da Portos do Paraná.